MOE se suma a las voces que piden bajarle el tono a la confrontación política

Cúcuta

En medio del panorama de polarización, de enfrentamientos verbales por política, de señalamientos y acusaciones políticas, la Misión de Observación Electoral MOE respaldó el llamado que hizo la Procuraduría General de la Nación para bajar el tono a la agresividad política.

Jairo Oviedo director de la Moe en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “es muy importante el llamado a moderar el tono, del debate y la contienda electoral. Precisamente es una de las grandes dificultades que enfrenta el debate electoral es la creciente polarización y agresividad por la que se expresan las opiniones políticas”

“Empezando por el presidente, los ministros y grandes funcionarios del Estado dar ejemplo en este sentido. Además de garantizar que el Estado permanezca neutral y no se utilicen recursos públicos para favores campañas políticas en concreto” dijo el funcionario

Indicó que es necesario e “importante decirle a alcaldes y gobernadores que la oferta del Estado no puede ponerse al servicio de campañas políticas”.

Finalmente manifestó que “lo que si hemos visto en la actualidad, que vive el país hay una tendencia preocupante sobretodo lo que tiene que ver con las intervenciones del presidente en plazas publicas, donde agita mensajes con claro sentido partidista, esto agita y se considera inconveniente para el debate electoral”.

A esto se suma advirtió la MOE, el mal uso de redes sociales que también se considera un ingrediente de riesgo para el lenguaje político.