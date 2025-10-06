Los sabores de la tierra con un sello de alta cocina en el nuevo menú de La Ventana

El restaurante La Ventana de Hilton Bogotá renueva su carta con una propuesta en la que el fuego se convierte en el eje central y en el hilo conductor de esta nueva experiencia culinaria. El nuevo menú combina la tradición colombiana con técnicas internacionales y enfoque contemporánea. Desde entradas creativas hasta cortes premium al carbón, cada plato busca sorprender con sabor y autenticidad. El capítulo dulce cobra un papel especial con postres innovadores que se destacan por su originalidad y cuidada presentación.

El chef ejecutivo de Hilton Bogotá, Adrián Gerbolés, quien ha liderado las cocinas del hotel los últimos cuatro años, ha consolidado una propuesta gastronómica innovadora. “Esta renovación del menú nos emociona profundamente porque está inspirada en el fuego, elemento que impulsa el sabor en la cocina. A partir de allí buscamos realzar la riqueza de los ingredientes colombianos. No es solo un cambio de carta, es una declaración de identidad que diferencia nuestra cocina y la posiciona como una experiencia única en la ciudad”.

De los platos fuertes se destacan propuestas como el Socarrat, un arroz a la plancha con pulpos y mariscos en emulsión de ají; la Lengua de Res, cocida al vacío sobre cremoso de coliflor y la Posta Negra, servida con arroz con coco y ensaladilla criolla. También sobresalen el Risotto de Langostinos y Pulpo, el Ajiaco, el New York Striploin Angus argentino, el Rib Eye y la costilla de cerdo cocida al vacío con laca de panela.

La apuesta de esta renovación está en los postres, concebidos como el sello diferencial del menú. Entre ellos destacan el Cacao y aceite de oliva, un mousse de chocolate Tumaco con café y notas cítricas; la milhoja de frambuesa y pistacho, con hojaldre caramelizado y sorbete de frambuesa; el Pastel Vasco con guayaba, acompañado de helado de bocadillo y crocante de queso; Nuestro Coco, que integra financier de cítricos, mango, maracuyá y naranja confitada; y el cheesecake de mandarina, con bizcocho de pistacho y sorbete de la misma fruta.

Como parte del lanzamiento, del 6 al 31 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de un 15% de descuento en todos los postres de la carta. Para obtener este beneficio solo deben mencionar la frase “Quiero ir al postre”. La promoción aplica para cualquier cliente durante este periodo y no es acumulable con otras ofertas. Con esta renovación, La Ventana reafirma su compromiso de ser un referente gastronómico en Bogotá, ofreciendo un recorrido que combina tradición, creatividad y sofisticación.