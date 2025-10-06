Cartagena

Jornada de limpieza y educación ambiental liderada por Veolia en la Av. Pedro de Heredia

A través de sus equipos de gestión social, se desarrolló un proceso de sensibilización dirigido a comerciantes y usuarios de Transcaribe

Veolia

Veolia

Veolia ejecuta acciones sociales y ambientales en las diferentes comunidades y avenidas de su área de prestación, las cuales aportan al fortalecimiento del tejido social en Cartagena y al desarrollo de los territorios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En este marco, ejecutó una gran jornada de limpieza y educación ambiental en la Avenida Pedro de Heredia, desde el sector de Los Ejecutivos hasta La Castellana, en coordinación con Transcaribe S.A. y la Oficina de Servicios Públicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de sus equipos de gestión social, se desarrolló un proceso de sensibilización dirigido a comerciantes y usuarios del sistema de transporte sobre la correcta disposición de residuos en avenidas, separadores y estaciones de transporte.

Esta importante jornada contó con la participación de 18 operarios, que realizaron actividades de corte de césped, recuperación y embellecimiento de puntos críticos.

Entre los resultados, se destaca la recolección de 6 toneladas de residuos mixtos, se intervinieron 2,624 metros cuadrados con corte de césped y se utilizaron los equipos especializados.Juan Carlos Quintero (e), Gerente de Veolia, destacó: “Valoramos el apoyo de cada uno de los colaboradores que participaron en esta actividad, reafirmando nuestro compromiso con la limpieza de Cartagena para que recupere su brillo y esplendor. Especialmente reconocemos la participación de las entidades aliadas, que demuestran un gran compromiso social y ambiental para avanzar hacia una Cartagena más sostenible”.

Es importante destacar que Veolia ejecuta estas acciones ambientales como parte de su contribución a la Transformación Ecológica de la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad