Jornada de limpieza y educación ambiental liderada por Veolia en la Av. Pedro de Heredia

Veolia ejecuta acciones sociales y ambientales en las diferentes comunidades y avenidas de su área de prestación, las cuales aportan al fortalecimiento del tejido social en Cartagena y al desarrollo de los territorios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En este marco, ejecutó una gran jornada de limpieza y educación ambiental en la Avenida Pedro de Heredia, desde el sector de Los Ejecutivos hasta La Castellana, en coordinación con Transcaribe S.A. y la Oficina de Servicios Públicos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de sus equipos de gestión social, se desarrolló un proceso de sensibilización dirigido a comerciantes y usuarios del sistema de transporte sobre la correcta disposición de residuos en avenidas, separadores y estaciones de transporte.

Esta importante jornada contó con la participación de 18 operarios, que realizaron actividades de corte de césped, recuperación y embellecimiento de puntos críticos.

Entre los resultados, se destaca la recolección de 6 toneladas de residuos mixtos, se intervinieron 2,624 metros cuadrados con corte de césped y se utilizaron los equipos especializados.Juan Carlos Quintero (e), Gerente de Veolia, destacó: “Valoramos el apoyo de cada uno de los colaboradores que participaron en esta actividad, reafirmando nuestro compromiso con la limpieza de Cartagena para que recupere su brillo y esplendor. Especialmente reconocemos la participación de las entidades aliadas, que demuestran un gran compromiso social y ambiental para avanzar hacia una Cartagena más sostenible”.

Es importante destacar que Veolia ejecuta estas acciones ambientales como parte de su contribución a la Transformación Ecológica de la ciudad.