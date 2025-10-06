Cartagena

Estatua de Cristóbal Colón fue vandalizada en Cartagena

El hecho reabre el debate sobre la permanencia de monumentos relacionados con la colonización y la esclavitud

Cortesía

Cortesía

La estatua de Cristóbal Colón, ubicada en la Plaza de la Aduana, centro histórico de Cartagena, apareció con signos de vandalismo. La figura fue cubierta con una camiseta negra en la que se leían las palabras: “Esclavista, Misógino, Derechoso”.

La intervención se realizó como acto de protesta contra el valor histórico que representa el monumento. En la escultura, Colón aparece junto a una mujer indígena desnuda y a sus pies, imagen que ha sido cuestionada por distintos sectores sociales y académicos.

Mientras algunos defienden su conservación como parte de la historia, otros consideran necesario resignificarlos o retirarlos.

