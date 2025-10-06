Esta es la agenda de la Red Distrital de Bibliotecas para las Fiestas de Independencia
Habrá oferta de experiencias culturales: conversatorios, cine foros, puestas en escena y talleres de elaboración de máscaras
Cartagena
En el marco de la conmemoración de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), presenta la agenda festiva de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura, diseñada para el disfrute gratuito de las comunidades en barrios y corregimientos del Distrito.
La programación busca acercar a niños, jóvenes y familias al verdadero sentido de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, promoviendo la apropiación de sus valores y tradiciones desde edades tempranas. A través de actividades culturales y pedagógicas, se fomenta una celebración creativa, incluyente y participativa.
La agenda incluye una variada oferta de experiencias culturales: conversatorios, cine foros, puestas en escena, talleres de elaboración de máscaras y disfraces festivos, además de la celebración del tradicional Ángeles Somos, el próximo 1 de noviembre, una manifestación cultural que exalta la solidaridad y la identidad cartagenera.
Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena manifestó que “Las Fiestas de Independencia son la expresión más auténtica de nuestra historia y cultura. Con esta agenda buscamos que cada barrio y corregimiento viva la fiesta de manera pedagógica, creativa y con orgullo, fortaleciendo los lazos que nos unen como cartageneros”.
“La Red Distrital de Bibliotecas y nuestros espacios culturales son escenarios ideales para sembrar el sentido festivo en las nuevas generaciones. Con actividades gratuitas y participativas, reafirmamos que la fiesta es de todos y para todos, y que se vive en comunidad”, indicó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.
La Alcaldía Mayor de Cartagena invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta programación y a celebrar de manera alegre y consciente las Fiestas de Independencia: La Fiesta que nos une.
Cronograma
Viernes 3 de octubre
• Conversatorio intergeneracional “Ángeles Somos”
Lugar: Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja (corregimiento de Tierra Baja)
Hora: 3:00 p.m.
Lunes 6 de octubre
• Puesta en escena + Conversatorio “Fiestas novembrinas en los siglos XX y XXI”
Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)
Hora: 9:00 a.m.
Invitados: Estudiantes 3° a 5° I.E. Antonia Santos
• Conversatorio sobre actores festivos
Lugar: Biblioteca Balbino Carreazo (Corregimiento de Pasacaballos)
Hora: 10:00 a.m.
Martes 7 de octubre
• Conversatorio “Origen y libertad”
Lugar: Biblioteca Raúl Gómez Jattin- Centro Cultural Las Palmeras (Las Palmeras)
Hora: 9:00 a.m.
Invitados: adolescentes y jóvenes
Miércoles 8 de octubre
• Cine foro “Historias de Palenque”
Lugar: Biblioteca Pública de Fredonia (Fredonia)
Hora: 9:00 a.m.
Invitados: niños y niñas
• Cine sobre Fiestas de Independencia
Lugar: Biblioteca Jesús Aguilar Núñez – (Corregimiento de Punta Canoa)
Hora: 9:00 a.m.
Invitados: niños y niñas
• Tarde negra “mascarada”
Lugar: Biblioteca Pública de Fredonia (Fredonia)
Hora: 4:00 p.m.
Invitados: niños, niñas y jóvenes
Viernes 10 de octubre
• Conversatorio “Resistencia Cultural” + Pintura de palenqueras
Lugar: Biblioteca Juan de Dios Amador (Boston)
Hora: 9:00 a.m.
Invitados: I.E. Perpetuo Socorro
• Conversatorio “Resistencia Cultural Kombilesa” + máscaras
Lugar: Biblioteca Juan Carlos Arango (Corregimiento de Bayunca)
Hora: 9:30 a.m.
Invitados: Colegio La Sabiduría
• Conversatorio “Resiliencia y Resistencia” + elaboración de pilanderas
Lugar: Biblioteca Centro Cultural Las Pilanderas (El Pozón)
Hora: 1:00 p.m.
Invitados: estudiantes grado 9°
• Conversatorio “Hablemos de Kombilesa”
Lugar: Biblioteca Pública de Pontezuela (Corregimiento de Pontezuela)
Hora: 2:30 p.m.
Invitados: niños y adultos mayores
• Jarrochería
Lugar: Biblioteca Caimán- Casa de la Cultura Estefanía Caicedo- (Olaya)
Hora: 3:00 p.m.
Invitados: niños de la comunidad
Sábado 11 de octubre
• Taller de máscaras y disfraces
Lugar: Biblioteca Balbino Carreazo (Corregimiento de Pasacaballos)
Hora: 10:00 a.m.
Lunes 13 de octubre
• Puesta en escena + Conversatorio “Carnavales en Cartagena y sectores populares”
Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)
Hora: 9:00 a.m.
Invitados: Estudiantes 7° a 10°
Martes 14 de octubre
• Preludio “Identidad y Tradición Calamary”
Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel
Hora: 8:00 a.m.
Miércoles 15 de octubre
• Conversatorio “Fiestas del 11 de noviembre: pasado y diversidad”
Lugar: Mega Biblioteca Juan José Nieto Gil
Hora: 2:00 p.m.
• Danza “Resiliencia y resistencia Kombilesa: Así es amigo mío”
Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda (Chile)
Hora: 3:00 p.m.
Invitados: Grupo Folclórico Danza Negra y Kairox
Jueves 16 de octubre
• Conversatorio sobre Fiestas de Independencia del 11 de noviembre
Lugar: Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja (Corregimiento de Tierra Baja)
Hora: 2:30 p.m.
Martes 21 de octubre
• “Swing, sabor y son” Encuentro de culturas
Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda (Chile)
Hora: 9:30 a.m.
Invitados: Centro de Vida de San Isidro
Miércoles 22 de octubre
• Taller de máscaras festivas
Lugar: Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja (Corregimiento de Tierra Baja)
Hora: 3:00 p.m.
Jueves 23 de octubre
• Conversación sobre fiestas de independencia
Lugar: Biblioteca Balbino Carreazo (Corregimiento de Pasacaballos)
Hora: 9:00 a.m.
Sábado 25 de octubre
• Taller de máscaras con identidad cartagenera
Lugar: Mega Biblioteca Juan José Nieto Gil
Hora: 2:00 p.m.
Martes 28 de octubre
• Concentración General CDI y colegios
Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)
Hora: 9:00 a.m.
Invitados: primera infancia, primaria y secundaria inicial
Viernes 31 de octubre
• Concentración General CDI y colegios
Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)
Hora: 9:00 a.m.
Invitados: primera infancia, primaria y secundaria inicial
• Preludio “Resistencia y Resiliencia” – Teatro “Cuentos del abuelo sapo”
Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel
Hora: 9:00 a.m.
Invitados: comunidad
• Día dulce con letras mágicas
Lugar: Biblioteca Raúl Gómez Jattin- Centro Cultural Las Palmeras (Las Palmeras)
Hora: 2:30 p.m.
Invitados: Club de Lectura Casa Blanca
Sábado 1 de noviembre
• Ángeles Somos + Historias de Palenque
Lugar: Lugar: Biblioteca Jesús Aguilar Núñez – (Corregimiento de Punta Canoa)
Hora: 6:30 a.m.
Invitados: niños, niñas y jóvenes
• Ángeles Somos + Sancocho comunitario + música teatralizada
Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel
Hora: 7:00 a.m.
Invitados: niños y jóvenes con discapacidad
• Taller Ángeles Somos + sancocho comunitario
Lugar: Biblioteca Jose Vicente Mogollón (Corregimiento Manzanillo del Mar)
Hora: 7:00 a.m.
• Recorrido Ángeles Somos por las calles + Sancocho comunitario
Lugar: Biblioteca Caimán- Casa de la Cultura Estefanía Caicedo- (Olaya)
Hora: 8:00 a.m.
• Taller de tocados novembrinos + conversatorio sobre Fiestas de Independencia
Lugar: Biblioteca Jose Vicente Mogollón (Corregimiento Manzanillo del Mar)
Hora: 9:00 a.m.
Invitados: niños, niñas y adolescentes.
• Taller de máscaras
Lugar: Lugar: Biblioteca Jesús Aguilar Núñez – (Corregimiento de Punta Canoa)
Hora: 3:00 p.m.
Invitados: niños, niñas y jóvenes
Lunes 3 de noviembre
• Preludio “Swing, Sabor y Son” – Taller memoria festival
Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel
Hora: 5:00 p.m.