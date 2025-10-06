Esta es la agenda de la Red Distrital de Bibliotecas para las Fiestas de Independencia

Cartagena

En el marco de la conmemoración de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), presenta la agenda festiva de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura, diseñada para el disfrute gratuito de las comunidades en barrios y corregimientos del Distrito.

La programación busca acercar a niños, jóvenes y familias al verdadero sentido de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, promoviendo la apropiación de sus valores y tradiciones desde edades tempranas. A través de actividades culturales y pedagógicas, se fomenta una celebración creativa, incluyente y participativa.

La agenda incluye una variada oferta de experiencias culturales: conversatorios, cine foros, puestas en escena, talleres de elaboración de máscaras y disfraces festivos, además de la celebración del tradicional Ángeles Somos, el próximo 1 de noviembre, una manifestación cultural que exalta la solidaridad y la identidad cartagenera.

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena manifestó que “Las Fiestas de Independencia son la expresión más auténtica de nuestra historia y cultura. Con esta agenda buscamos que cada barrio y corregimiento viva la fiesta de manera pedagógica, creativa y con orgullo, fortaleciendo los lazos que nos unen como cartageneros”.

“La Red Distrital de Bibliotecas y nuestros espacios culturales son escenarios ideales para sembrar el sentido festivo en las nuevas generaciones. Con actividades gratuitas y participativas, reafirmamos que la fiesta es de todos y para todos, y que se vive en comunidad”, indicó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

La Alcaldía Mayor de Cartagena invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta programación y a celebrar de manera alegre y consciente las Fiestas de Independencia: La Fiesta que nos une.

Cronograma

Viernes 3 de octubre

• Conversatorio intergeneracional “Ángeles Somos”

Lugar: Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja (corregimiento de Tierra Baja)

Hora: 3:00 p.m.

Lunes 6 de octubre

• Puesta en escena + Conversatorio “Fiestas novembrinas en los siglos XX y XXI”

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: Estudiantes 3° a 5° I.E. Antonia Santos

• Conversatorio sobre actores festivos

Lugar: Biblioteca Balbino Carreazo (Corregimiento de Pasacaballos)

Hora: 10:00 a.m.

Martes 7 de octubre

• Conversatorio “Origen y libertad”

Lugar: Biblioteca Raúl Gómez Jattin- Centro Cultural Las Palmeras (Las Palmeras)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: adolescentes y jóvenes

Miércoles 8 de octubre

• Cine foro “Historias de Palenque”

Lugar: Biblioteca Pública de Fredonia (Fredonia)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: niños y niñas

• Cine sobre Fiestas de Independencia

Lugar: Biblioteca Jesús Aguilar Núñez – (Corregimiento de Punta Canoa)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: niños y niñas

• Tarde negra “mascarada”

Lugar: Biblioteca Pública de Fredonia (Fredonia)

Hora: 4:00 p.m.

Invitados: niños, niñas y jóvenes

Viernes 10 de octubre

• Conversatorio “Resistencia Cultural” + Pintura de palenqueras

Lugar: Biblioteca Juan de Dios Amador (Boston)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: I.E. Perpetuo Socorro

• Conversatorio “Resistencia Cultural Kombilesa” + máscaras

Lugar: Biblioteca Juan Carlos Arango (Corregimiento de Bayunca)

Hora: 9:30 a.m.

Invitados: Colegio La Sabiduría

• Conversatorio “Resiliencia y Resistencia” + elaboración de pilanderas

Lugar: Biblioteca Centro Cultural Las Pilanderas (El Pozón)

Hora: 1:00 p.m.

Invitados: estudiantes grado 9°

• Conversatorio “Hablemos de Kombilesa”

Lugar: Biblioteca Pública de Pontezuela (Corregimiento de Pontezuela)

Hora: 2:30 p.m.

Invitados: niños y adultos mayores

• Jarrochería

Lugar: Biblioteca Caimán- Casa de la Cultura Estefanía Caicedo- (Olaya)

Hora: 3:00 p.m.

Invitados: niños de la comunidad

Sábado 11 de octubre

• Taller de máscaras y disfraces

Lugar: Biblioteca Balbino Carreazo (Corregimiento de Pasacaballos)

Hora: 10:00 a.m.

Lunes 13 de octubre

• Puesta en escena + Conversatorio “Carnavales en Cartagena y sectores populares”

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: Estudiantes 7° a 10°

Martes 14 de octubre

• Preludio “Identidad y Tradición Calamary”

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 8:00 a.m.

Miércoles 15 de octubre

• Conversatorio “Fiestas del 11 de noviembre: pasado y diversidad”

Lugar: Mega Biblioteca Juan José Nieto Gil

Hora: 2:00 p.m.

• Danza “Resiliencia y resistencia Kombilesa: Así es amigo mío”

Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda (Chile)

Hora: 3:00 p.m.

Invitados: Grupo Folclórico Danza Negra y Kairox

Jueves 16 de octubre

• Conversatorio sobre Fiestas de Independencia del 11 de noviembre

Lugar: Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja (Corregimiento de Tierra Baja)

Hora: 2:30 p.m.

Martes 21 de octubre

• “Swing, sabor y son” Encuentro de culturas

Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda (Chile)

Hora: 9:30 a.m.

Invitados: Centro de Vida de San Isidro

Miércoles 22 de octubre

• Taller de máscaras festivas

Lugar: Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja (Corregimiento de Tierra Baja)

Hora: 3:00 p.m.

Jueves 23 de octubre

• Conversación sobre fiestas de independencia

Lugar: Biblioteca Balbino Carreazo (Corregimiento de Pasacaballos)

Hora: 9:00 a.m.

Sábado 25 de octubre

• Taller de máscaras con identidad cartagenera

Lugar: Mega Biblioteca Juan José Nieto Gil

Hora: 2:00 p.m.

Martes 28 de octubre

• Concentración General CDI y colegios

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: primera infancia, primaria y secundaria inicial

Viernes 31 de octubre

• Concentración General CDI y colegios

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: primera infancia, primaria y secundaria inicial

• Preludio “Resistencia y Resiliencia” – Teatro “Cuentos del abuelo sapo”

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: comunidad

• Día dulce con letras mágicas

Lugar: Biblioteca Raúl Gómez Jattin- Centro Cultural Las Palmeras (Las Palmeras)

Hora: 2:30 p.m.

Invitados: Club de Lectura Casa Blanca

Sábado 1 de noviembre

• Ángeles Somos + Historias de Palenque

Lugar: Lugar: Biblioteca Jesús Aguilar Núñez – (Corregimiento de Punta Canoa)

Hora: 6:30 a.m.

Invitados: niños, niñas y jóvenes

• Ángeles Somos + Sancocho comunitario + música teatralizada

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 7:00 a.m.

Invitados: niños y jóvenes con discapacidad

• Taller Ángeles Somos + sancocho comunitario

Lugar: Biblioteca Jose Vicente Mogollón (Corregimiento Manzanillo del Mar)

Hora: 7:00 a.m.

• Recorrido Ángeles Somos por las calles + Sancocho comunitario

Lugar: Biblioteca Caimán- Casa de la Cultura Estefanía Caicedo- (Olaya)

Hora: 8:00 a.m.

• Taller de tocados novembrinos + conversatorio sobre Fiestas de Independencia

Lugar: Biblioteca Jose Vicente Mogollón (Corregimiento Manzanillo del Mar)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: niños, niñas y adolescentes.

• Taller de máscaras

Lugar: Lugar: Biblioteca Jesús Aguilar Núñez – (Corregimiento de Punta Canoa)

Hora: 3:00 p.m.

Invitados: niños, niñas y jóvenes

Lunes 3 de noviembre

• Preludio “Swing, Sabor y Son” – Taller memoria festival

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 5:00 p.m.