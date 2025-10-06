Cartagena

Esta es la agenda de la Red Distrital de Bibliotecas para las Fiestas de Independencia

Habrá oferta de experiencias culturales: conversatorios, cine foros, puestas en escena y talleres de elaboración de máscaras

En el marco de la conmemoración de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), presenta la agenda festiva de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura, diseñada para el disfrute gratuito de las comunidades en barrios y corregimientos del Distrito.

La programación busca acercar a niños, jóvenes y familias al verdadero sentido de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, promoviendo la apropiación de sus valores y tradiciones desde edades tempranas. A través de actividades culturales y pedagógicas, se fomenta una celebración creativa, incluyente y participativa.

La agenda incluye una variada oferta de experiencias culturales: conversatorios, cine foros, puestas en escena, talleres de elaboración de máscaras y disfraces festivos, además de la celebración del tradicional Ángeles Somos, el próximo 1 de noviembre, una manifestación cultural que exalta la solidaridad y la identidad cartagenera.

Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena manifestó que “Las Fiestas de Independencia son la expresión más auténtica de nuestra historia y cultura. Con esta agenda buscamos que cada barrio y corregimiento viva la fiesta de manera pedagógica, creativa y con orgullo, fortaleciendo los lazos que nos unen como cartageneros”.

“La Red Distrital de Bibliotecas y nuestros espacios culturales son escenarios ideales para sembrar el sentido festivo en las nuevas generaciones. Con actividades gratuitas y participativas, reafirmamos que la fiesta es de todos y para todos, y que se vive en comunidad”, indicó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

La Alcaldía Mayor de Cartagena invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta programación y a celebrar de manera alegre y consciente las Fiestas de Independencia: La Fiesta que nos une.

Cronograma

Viernes 3 de octubre

• Conversatorio intergeneracional “Ángeles Somos”

Lugar: Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja (corregimiento de Tierra Baja)

Hora: 3:00 p.m.

Lunes 6 de octubre

• Puesta en escena + Conversatorio “Fiestas novembrinas en los siglos XX y XXI”

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: Estudiantes 3° a 5° I.E. Antonia Santos

• Conversatorio sobre actores festivos

Lugar: Biblioteca Balbino Carreazo (Corregimiento de Pasacaballos)

Hora: 10:00 a.m.

Martes 7 de octubre

• Conversatorio “Origen y libertad”

Lugar: Biblioteca Raúl Gómez Jattin- Centro Cultural Las Palmeras (Las Palmeras)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: adolescentes y jóvenes

Miércoles 8 de octubre

• Cine foro “Historias de Palenque”

Lugar: Biblioteca Pública de Fredonia (Fredonia)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: niños y niñas

• Cine sobre Fiestas de Independencia

Lugar: Biblioteca Jesús Aguilar Núñez – (Corregimiento de Punta Canoa)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: niños y niñas

• Tarde negra “mascarada”

Lugar: Biblioteca Pública de Fredonia (Fredonia)

Hora: 4:00 p.m.

Invitados: niños, niñas y jóvenes

Viernes 10 de octubre

• Conversatorio “Resistencia Cultural” + Pintura de palenqueras

Lugar: Biblioteca Juan de Dios Amador (Boston)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: I.E. Perpetuo Socorro

• Conversatorio “Resistencia Cultural Kombilesa” + máscaras

Lugar: Biblioteca Juan Carlos Arango (Corregimiento de Bayunca)

Hora: 9:30 a.m.

Invitados: Colegio La Sabiduría

• Conversatorio “Resiliencia y Resistencia” + elaboración de pilanderas

Lugar: Biblioteca Centro Cultural Las Pilanderas (El Pozón)

Hora: 1:00 p.m.

Invitados: estudiantes grado 9°

• Conversatorio “Hablemos de Kombilesa”

Lugar: Biblioteca Pública de Pontezuela (Corregimiento de Pontezuela)

Hora: 2:30 p.m.

Invitados: niños y adultos mayores

• Jarrochería

Lugar: Biblioteca Caimán- Casa de la Cultura Estefanía Caicedo- (Olaya)

Hora: 3:00 p.m.

Invitados: niños de la comunidad

Sábado 11 de octubre

• Taller de máscaras y disfraces

Lugar: Biblioteca Balbino Carreazo (Corregimiento de Pasacaballos)

Hora: 10:00 a.m.

Lunes 13 de octubre

• Puesta en escena + Conversatorio “Carnavales en Cartagena y sectores populares”

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: Estudiantes 7° a 10°

Martes 14 de octubre

• Preludio “Identidad y Tradición Calamary”

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 8:00 a.m.

Miércoles 15 de octubre

• Conversatorio “Fiestas del 11 de noviembre: pasado y diversidad”

Lugar: Mega Biblioteca Juan José Nieto Gil

Hora: 2:00 p.m.

• Danza “Resiliencia y resistencia Kombilesa: Así es amigo mío”

Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda (Chile)

Hora: 3:00 p.m.

Invitados: Grupo Folclórico Danza Negra y Kairox

Jueves 16 de octubre

• Conversatorio sobre Fiestas de Independencia del 11 de noviembre

Lugar: Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja (Corregimiento de Tierra Baja)

Hora: 2:30 p.m.

Martes 21 de octubre

• “Swing, sabor y son” Encuentro de culturas

Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda (Chile)

Hora: 9:30 a.m.

Invitados: Centro de Vida de San Isidro

Miércoles 22 de octubre

• Taller de máscaras festivas

Lugar: Biblioteca Comunitaria de Tierra Baja (Corregimiento de Tierra Baja)

Hora: 3:00 p.m.

Jueves 23 de octubre

• Conversación sobre fiestas de independencia

Lugar: Biblioteca Balbino Carreazo (Corregimiento de Pasacaballos)

Hora: 9:00 a.m.

Sábado 25 de octubre

• Taller de máscaras con identidad cartagenera

Lugar: Mega Biblioteca Juan José Nieto Gil

Hora: 2:00 p.m.

Martes 28 de octubre

• Concentración General CDI y colegios

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: primera infancia, primaria y secundaria inicial

Viernes 31 de octubre

• Concentración General CDI y colegios

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa (Pie de la Popa)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: primera infancia, primaria y secundaria inicial

• Preludio “Resistencia y Resiliencia” – Teatro “Cuentos del abuelo sapo”

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: comunidad

• Día dulce con letras mágicas

Lugar: Biblioteca Raúl Gómez Jattin- Centro Cultural Las Palmeras (Las Palmeras)

Hora: 2:30 p.m.

Invitados: Club de Lectura Casa Blanca

Sábado 1 de noviembre

• Ángeles Somos + Historias de Palenque

Lugar: Lugar: Biblioteca Jesús Aguilar Núñez – (Corregimiento de Punta Canoa)

Hora: 6:30 a.m.

Invitados: niños, niñas y jóvenes

• Ángeles Somos + Sancocho comunitario + música teatralizada

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 7:00 a.m.

Invitados: niños y jóvenes con discapacidad

• Taller Ángeles Somos + sancocho comunitario

Lugar: Biblioteca Jose Vicente Mogollón (Corregimiento Manzanillo del Mar)

Hora: 7:00 a.m.

• Recorrido Ángeles Somos por las calles + Sancocho comunitario

Lugar: Biblioteca Caimán- Casa de la Cultura Estefanía Caicedo- (Olaya)

Hora: 8:00 a.m.

• Taller de tocados novembrinos + conversatorio sobre Fiestas de Independencia

Lugar: Biblioteca Jose Vicente Mogollón (Corregimiento Manzanillo del Mar)

Hora: 9:00 a.m.

Invitados: niños, niñas y adolescentes.

• Taller de máscaras

Lugar: Lugar: Biblioteca Jesús Aguilar Núñez – (Corregimiento de Punta Canoa)

Hora: 3:00 p.m.

Invitados: niños, niñas y jóvenes

Lunes 3 de noviembre

• Preludio “Swing, Sabor y Son” – Taller memoria festival

Lugar: Biblioteca Distrital Jorge Artel

Hora: 5:00 p.m.

