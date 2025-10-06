En Ibagué fueron sancionados 8 conductores al ser encontrados estado de embriaguez

Ibagué

Las autoridades de tránsito de Ibagué entregaron el balance operacional del primer fin de semana del mes de octubre en el que se impusieron 60 comparendos, se destaca la imposición de ocho a conductores que manejaban en estado de embriaguez.

Según el director Operativo de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, Giovanny Posada, las sanciones más recurrentes corresponden a dejar el vehículo en estado de abandono, ejercer transporte informal, no portar prenda reflectiva, y conducir sin SOAT, revisión técnico-mecánica o licencia de conducción vencida.

“En materia de accidentalidad se registraron siete siniestros viales, con un total de diez personas lesionadas”, concluyó el funcionario. Cabe recordar que en Ibagué se han registrado este año 56 decesos en los que en mayor porción corresponde a motociclistas.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado desde la Alcaldía de Ibagué a todos los actores viales, para que protejan su vida y la de los demás. La responsabilidad en las vías es compromiso de todos los ciudadanos.

En la actualidad la Secretaría de Movilidad adelanta un trabajo de sensibilización en las vías para que los conductores tomen conciencia y evitar más muertes en medio de siniestros viales.