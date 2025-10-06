En Cartagena investigan muerte de adulta mayor tras un accidente en motocicleta

En la morgue de Medicina Legal del barrio Zaragocilla fueron retirados los restos mortales de una adulta mayor que en vida, respondía al nombre de Nohora Llerena.

Todo inició cuando la adulta mayor de 65 años sufrió un accidente de tránsito el pasado 19 de mayo; de ese siniestro resultó una fractura en su pierna que luego se fue complicando en la cicatrización por el diagnóstico de una diabetes.

Días después el cuadro clínico se fue complicando hasta que terminó en una UCI donde galenos del Hospital Universitario del Caribe no pudieron mantenerla con signos vitales.

El tema es materia de investigación por parte de la fiscalía, quien deberá determinar si hubo algún mal procedimiento en el suceso. Por su parte, se conoció que la hoy difunta residía en la calle Lequerica del barrio Ternera.