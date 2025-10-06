Denuncian inhabilitación de calle rodaje en el aeropuerto de Santa Marta previo a la Cumbre CELAC

Santa Marta

El representante de la Asociación de Empresarios del Magdalena, (AEM), José Miguel Verdugo, expresó su profunda preocupación por las condiciones actuales del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, a pocos meses de realizarse un importante evento internacional que reunirá delegaciones de varios países como lo es la cumbre Celac - UE 2025.

En diálogo con Caracol Radio, Verdugo advirtió que la terminal aérea estaría enfrentando una grave limitación operativa debido a que la calle de rodaje, una de las vías internas que conecta la pista principal con la plataforma de parqueo, lleva más de dos años inhabilitada por un defecto estructural, lo que generaría un ‘trancón aéreo’.

“Si las calles de rodaje no están funcionando bien, se congestiona el aeropuerto. Es una operación muy simple: si un avión aterriza, pero el otro no puede salir al mismo tiempo, el flujo aéreo se paraliza. Así estamos desde hace años”, explicó el dirigente gremial.

Según Verdugo, la Aeronáutica Civil contrató y pagó la construcción de esa calle de rodaje, pero la obra, al parecer, fue recibida en mal estado, lo que hoy impide su uso. Aunque la entidad interpuso una demanda contra el contratista, el proceso jurídico avanza lentamente, dejando “con las manos atadas” a las autoridades locales.

Lea también: Ampliar pista del aeropuerto de Santa Marta requiere inversión de 2 billones de pesos

El representante de la AEM advirtió que el panorama podría volverse crítico con la proximidad de la Cumbre de la CELAC, prevista para noviembre, que atraerá delegaciones internacionales con vuelos diplomáticos y privados.

“Vendrán aeronaves de distintos países y no todas podrán aterrizar o movilizarse sin interferir con el resto de operaciones. Esto puede generar demoras, cancelaciones y un impacto negativo en la imagen de la ciudad”, declaró, haciendo referencia a que si no se toman medidas urgentes, varios vuelos podrían desviarse a Barranquilla, afectando la imagen de la ciudad y del país.

“Esto no puede ser un motivo para cancelar el evento. Santa Marta debe estar a la altura. Lo que pedimos es una acción nacional, decisiones rápidas y soluciones efectivas, no pañitos de agua tibia”, insistió.

El dirigente destacó, además, que el concesionario del aeropuerto avanza en las obras de ampliación de la terminal de pasajeros y que la Alcaldía de Santa Marta ya mejoró el acceso vial al aeropuerto, pero reiteró que la responsabilidad del componente aéreo recae sobre la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura.

“Santa Marta necesita soluciones de fondo para no quedar congestionada en plena temporada turística y frente a un evento de esta magnitud. No queremos alarmar, queremos anticiparnos”, puntualizó Verdugo.