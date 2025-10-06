Daniela Cruz abre curso de automaquillaje: más allá del rostro, una experiencia de empoderamiento

Cartagena

La reconocida maquilladora profesional Daniela Cruz Payares abre una nueva etapa de su agenda de cursos de automaquillaje, una propuesta que va mucho más allá del arte de embellecer el rostro: es un espacio de autoconocimiento, empoderamiento y crecimiento interior para mujeres que desean reconectarse con su esencia.

Con varios años de experiencia en el mundo del maquillaje profesional y una trayectoria marcada por la docencia y el liderazgo femenino, Daniela ha construido una comunidad de mujeres que encuentran en el automaquillaje una herramienta para sanar, expresarse y reconocerse.

“El oro debe ser triturado, pasado por el fuego y moldeado para brillar y explotar su esencia, su máxima naturaleza. De igual manera te ha pasado a ti. Has sido procesada, quebrantada y pasada por el fuego. Pero todo tiene ese propósito eterno de explotar tu máximo potencial y que empieces a brillar como nunca antes”,asegura la joven emprendedora.

Las inscripciones ya están abiertas, y cada encuentro promete ser una tarde distinta, diseñada para conectar con el propósito, la autoestima y el poder interior de cada participante.

Una experiencia donde el maquillaje se convierte en lenguaje, espejo y camino hacia la mejor versión de ti misma.