Cuándo habrá luna llena en octubre 2025: fecha en la que se verá la primera superluna del año

La Luna, el único satélite natural de la Tierra, continúa siendo uno de los cuerpos celestes más admirados por las personas alrededor del mundo, pues su brillo, fases y efectos sobre la naturaleza han despertado curiosidad y fascinación desde tiempos antiguos y en la actualidad.

Además de presentarse en distintas fases, la Luna tiene momentos de fascinación como cuando está más cerca de la tierra u ocurren eclipses. Para este mes de octubre , las personas y en específico los amantes de la astronomía tendrán una día en el que podrán disfrutar aún más de ella , esto con la llegada de la primera superluna del año.

¿Cuándo será la luna llena de octubre 2025?

De acuerdo con el calendario lunar, la luna llena ocurrirá el martes 7 de octubre de 2025, un evento que se destacará por ser una superluna, es decir, una luna llena que se produce cuando este satélite se encuentra en su punto más cercano a la Tierra.

Durante esa noche, la Luna se verá más grande y brillante de lo habitual, ofreciendo un espectáculo visual que podrá observarse a simple vista en la mayor parte del territorio colombiano, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Para ver esta Luna llena se recomienda observarla desde las 7:00 p.m. en adelante, cuando el satélite comience a elevarse sobre el horizonte.

Luna llena: ¿Por qué se llama superluna?

Se denomina superluna al fenómeno en el que la Luna se encuentra en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra en su órbita, a unos 385.000 kilómetros de distancia aproximadamente.

Este acercamiento hace que el satélite se vea hasta un 14% más grande y un 30% más brillante de lo normal, un detalle que llama la atención tanto de los observadores casuales como de los astrónomos aficionados. En octubre de 2025, este fenómeno coincidirá con la fase de luna llena, lo que permitirá disfrutar de una vista espectacular.

En muchas culturas, la luna llena de octubre recibe nombres tradicionales como la “Luna del Cazador”, asociada con la época en la que las comunidades antiguas aprovechaban su brillo para cazar y recolectar antes del invierno.

Calendario lunar de octubre 2025

Si le interesa seguir las fases de la Luna durante el mes de octubre de 2025, tenga en cuenta las siguientes fechas:

Luna llena: 7 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 Cuarto menguante: 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 Luna nueva: 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 Cuarto creciente: 29 de octubre de 2025

Cada una de estas fases tiene una duración aproximada de 7 días y marcan los principales momentos del ciclo lunar, que se completa cada 29,5 días.

¿Qué efectos tiene la Luna en el ser humano?

La luna llena no solo es un espectáculo visual, sino que también tiene efectos naturales importantes. Su fuerza gravitacional influye en las mareas, los comportamientos de algunos animales y, según creencias populares, incluso en el estado de ánimo de las personas.