Comunidad de San Rafael construirá un sendero ecológico hacía el mirador que tendrá este barrio

Cúcuta

La comunidad de San Rafael se unió para construir un sendero ecológico que lleve a un mirador que tendrá este importante barrio de Cúcuta.

“Desde hace tres meses venimos organizando esta actividad, donde buscamos tener nuestro propio mirador, en la parte alta de la calle 29. Ahí, vamos a construir una gruta donde estará la imagen de San Rafael, patrono de nuestro barrio” dijo Clara Villamizar, presidente de la Junta de Acción Comunal.

“Por eso, ahora estamos adelantando la llantatón, para reunir cerca de 150 llantas que necesitamos para la construcción de un sendero ecológico que lleve a este sitio. Va a ser un lugar muy bonito, donde la gente de acá del barrio y los visitantes, van a poder gozar de una vista hermosa, de gran parte de nuestra ciudad” dijo Villamizar.

Pidió a la comunidad unirse en esa campaña, asegurando que ya llevan cerca de 80 llantas.

El próximo domingo 12 de octubre, se reunirán en la construcción de este sendero ecológico.