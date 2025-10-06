6AM6AM

Colombia es una democracia rota, he recibido más de 100 mensajes intimidatorios de Petro: Barbosa

El exfiscal general, Francisco Barbosa, estuvo en 6AM para abordar las principales razones, relacionadas con su declinación a la candidatura presidencial.

Francisco Barbosa - Colprensa

Cristian Almanza

El exfiscal, Francisco Barbosa, anunció que se retira de la carrera presidencial de 2026, argumentando falta de garantías de seguridad y la urgencia de consolidar una candidatura unificada en la derecha.

El exfuncionario criticó la dispersión de apoyos y exhortó a los precandidatos con baja intención de voto a declinar en favor de quienes tienen mayores opciones.

Del mismo modo, sostuvo que para ganar se requieren protección, partidos, programas y recursos, factores que hoy considera ausentes en su caso. El exfiscal advirtió que la izquierda avanza unida, mientras la derecha continúa fragmentada y sin una estrategia clara para articular sus fuerzas políticas.

En esta coyuntura, Barbosa pasó por 6AM para ampliar los puntos que lo hicieron tomar la decisión de declinar su aspiración presidencial.

