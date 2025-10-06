Casa República se llena de sabores españoles con Adriano

Hay restaurantes llenos de tradiciones, pero pocos han conservado recetas originales heredadas de generación en generación, ese es el concepto de Adriano, un homenaje a la tradición española con raíces en Salamanca se presenta en un ambiente acogedor, intimo, ideal para celebrar con abundancia y sabor mediterráneo.

Instalado en el edificio histórico de Casa República, el restaurante Adriano tiene una variada selección en su menú, con los coteles de autor que abren el apetito, refrescando el paladar. Las entradas que se probaron, las Croquetas de Matanza, bien crocantes de curados españoles con sobrasada, jamón Ibérico, chorizo Sarta, acompañado de alioli y el Canelón De Rabo, que es un clásico madrileño, rellenos de estofado de rabo de ternera cremosa con Alfredo de Manchego trufada, jugo de su carne y reducción de vino tinto, avellanas crocantes.

Sobresale como plato fuerte el Arroz Cremoso de Gambas en mantecatura de Grana Padano D.O.P, terminado con stracciatella y espárragos. Como olvidar el sabor del Pastel De Rabo De Toro, braseado en cocción lenta con vino tinto y jerez, cremoso de patatas gratinado y finalizando con el Lingote De Cordero, un pastel de polenta dorado en mantequilla de hierbas con sobrasada y setas silvestres y habichuelines asados. Y sí hubo espacio para el postre, el Flan de Yemas y Vainilla Silvestre, dulce de leche.

Finalmente, el restaurante Adriano, en Casa República, fue uno de los grandes protagonistas de la primera gala de los Premios Fine Dining Table Colombia 2025, al recibir dos distinciones, como Mejor Diseño de Restaurante y un Sartén de Fuego, reconocimiento internacional que lo posiciona en la lista de los mejores del país. Con este resultado, se suma a la lista de restaurantes que ponen a Bogotá en el radar gastronómico internacional, impulsando el atractivo turístico y la competitividad de la industria de la restauración en el país.