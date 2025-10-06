Ataque sicarial dejó una mujer herida en el barrio Villa Estrella, al sur de Cartagena

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Villa Estrella, vía principal, resultó lesionada con arma de fuego una mujer de 30 años de edad, nacida en esta capital, quien luego del suceso recibió atención médica por galenos de turno, y su pronóstico es estable.

De acuerdo a testigos, la herida se encontraba en plena calle pública, cuando el parrillero de una motocicleta se bajó y le disparó en varias ocasiones huyendo rápidamente del lugar en medio de la confusión por los disparos.

El caso ya está en investigación del CTI de la Fiscalía General de la Nación. La víctima no reporta antecedentes judiciales.