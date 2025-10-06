Afinia pidió uso racional del servicio por mantenimiento en planta generadora de energía

Ante el anuncio de mantenimiento de la planta de regasificación en Cartagena, informado por el gestor de energía XM, Afinia, filial del Grupo EPM, reitera su compromiso con la promoción de medidas que garanticen la confiabilidad del servicio y favorezcan el bienestar de sus usuarios.

La compañía ha preparado a su equipo técnico para monitorear el comportamiento de la demanda e implementar las acciones operativas necesarias derivadas de la medida, que implica la suspensión del suministro de gas a una planta térmica clave en la generación de energía para la región.

En este contexto, Afinia hace un llamado a sus 1,8 millones de clientes en toda la zona de operación para adoptar hábitos sencillos y efectivos de ahorro energético, los cuales contribuyen significativamente a disminuir las posibilidades de racionamiento.

Recomendaciones para un consumo eficiente de energía

- Desconectar los electrodomésticos que no estén en uso para evitar el consumo innecesario en modo de espera.

- Mantener el aire acondicionado entre 23 y 24 grados, optimizando su uso y reduciendo el consumo sin sacrificar el confort.

- Evitar que la nevera reciba luz solar directa, lo que incrementa el esfuerzo del equipo para conservar la temperatura interna.

- Aprovechar la iluminación natural y utilizar bombillas LED o de bajo consumo.

- Limitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante las horas pico, contribuyendo así a la estabilidad del sistema eléctrico.

Estas y otras recomendaciones están disponibles en los canales digitales de Afinia, donde los usuarios pueden encontrar información detallada sobre cómo hacer un uso eficiente de la energía en sus hogares y lugares de trabajo.

Un compromiso de todos

El uso responsable de los servicios públicos es un compromiso compartido entre usuarios y empresas. En Afinia promovemos activamente estas acciones para garantizar el bienestar de la población y contribuir al progreso sostenible de la región.

Para más información, los usuarios pueden visitar la página web de Afinia y seguir sus redes sociales, donde encontrarán consejos prácticos y actualizaciones sobre el estado del servicio.