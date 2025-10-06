57 Nativos recibieron certificación gracias a Asociación Somos Barú

La Asociación Somos Barú vivió una jornada memorable al celebrar la ceremonia de graduación de 57 baruleros y baruleras, quienes culminaron con éxito diferentes procesos formativos que fortalecen sus proyectos de vida y abren nuevas oportunidades personales y laborales.

Durante el acto de graduación, fueron entregadas certificaciones en: Etiqueta y protocolo en servicio a la mesa, curso de mesa y bar, Economía solidaria e Inglés A1 para adultos; formaciones impartidas por el Centro de Comercio y Servicios del SENA, Regional Bolívar, Fundación Universitaria Tecnológico y Cedesarrollo de Comfenalco.

La formación en economía solidaria se integró como complemento clave para los emprendimientos locales, especialmente en áreas como artesanías y belleza integral, permitiendo cerrar el ciclo de aprendizaje con miras a la consolidación empresarial y la inserción en el mercado laboral.

La directora de Somos Barú, Ángela María Matiz Filella, indicó que: “Más que una ceremonia, fue una auténtica fiesta académica, resultado de la articulación de varias instituciones educativas que hoy confluyen en el corregimiento, un hecho que años atrás parecía impensable. Y ese es hoy, nuestro mayor impulso para seguir soñando con un Barú educado que transforme vidas y genere pogreso en ese territorio ancestral”, puntualizó Matiz Filella.

Por su parte, Duvis Arrieta, subdirectora académica del Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Bolívar, expresó que sin importar la distancia esta entidad llegó al corregimiento para quedarse y seguir ampliando su oferta institucional, con miras a que más baruleros derriben las barreras que les impiden acceder a la educación y proyectarse hacia un mejor futuro.

Óscar Sánchez, coordinador de Admisiones y Registro de Cedesarrollo – Comfenalco, manifestó que las sonrisas de gratitud en los rostros de los graduandos, son una nueva inspiración para esta entidad que decidió desde hace más de cuatro años, convertirse en un aliado de Somos Barú, en torno a una formación de calidad para que la población aprenda y emprenda.

Consolidando alianzas en educación, el compromiso de Somos Barú sigue afianzándose cada vez más; así mismo, convoca al sector empresarial de la zona, a formar equipo para crear oportunidades laborales, que cierren el ciclo de estos baruleros, hoy certificados para impactar de manera directa en el desarrollo económico y sostenible de este corregimiento insular.