Sicarios asesinaron a un líder comunitario en el barrio Nelson Mandela, en Cartagena

Cartagena

Hay luto y consternación por la muerte de Rafael Barragán un reconocido líder comunitario del barrio Nelson Mandela, suroccidente de Cartagena, quien era muy querido en la comunidad por impulsar a talentos, personajes e historias de este sector de la capital de Bolívar a través de su portal informativo.

De acuerdo con las primeras indagaciones, Rafael Barragán, de 40 años, se encontraba sobre su motocicleta en el sector Los Millos. Presuntamente, de un momento a otro llegaron dos sujetos que se movilizaban en un vehículo similar y el parrillero sacó un arma de fuego, propinándole varios balazos sin mediar palabra.

El líder comunitario cayó al suelo tras recibir los impactos de bala, mientras que los pistoleros emprendieron la huida con rumbo desconocido aprovechando el pánico y los gritos que se apoderaron de la calle.

Pese a algunos vecinos del sector intentaron auxiliarlo, nada pudieron hacer para salvarle la vida. Los impactos que recibió en diferentes partes de su cuerpo le causaron la muerte segundos después.

Rafael Barragán fue el creador de un portal informativo en facebook llamado ADN Caribe, donde constantemente mostraba historias, cultura de champeta y los talentos de esta zona de la ciudad, especialmente del barrio Nelson Mandela.

Además, de acuerdo con la Policía, trabajaba en una discoteca del barrio. Hasta el momento las autoridades desconocen los móviles y por eso se encuentran recolectando evidencias como videos de cámaras de seguridad para dar con los responsables.

La inspección técnica fue adelantada por unidades de la Sijín, quienes trasladaron el cadáver a la morgue de Medicina Legal en Zaragocilla.