Semana de receso: más de 700 policías conforman dispositivo de seguridad en municipios de Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional ha dispuesto en el departamento de Bolívar un completo dispositivo de seguridad con más de 700 uniformados de todas las especialidades, con el propósito de garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante este receso escolar.

A través de la Seccional de Tránsito y Transporte, los uniformados acompañan los principales ejes viales del departamento, promoviendo la movilidad segura y brindando orientación a los viajeros. En las zonas rurales, los Carabineros y Guías Caninos fortalecen la presencia institucional, protegiendo la vida y los recursos naturales. De igual manera, el Grupo de Turismo se encuentra desplegado en los sitios de mayor afluencia para acompañar a las familias que disfrutan de esta temporada de descanso.

Infancia y Adolescencia desarrolla actividades lúdicas y de prevención con niñas, niños y adolescentes, mientras que la Policía Comunitaria promueve espacios de integración como juegos didácticos y ollas comunitarias, fortaleciendo los lazos de confianza y convivencia con la ciudadanía. Paralelamente, las Patrullas de Vigilancia incrementan su presencia en los barrios, atendiendo los diferentes requerimientos de la comunidad y garantizando la seguridad en cada rincón del territorio.

El Teniente Coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado, manifestó que “nuestra prioridad es acompañar a las familias bolivarenses durante este receso escolar, fortaleciendo la seguridad en las vías, los parques, los centros turísticos y cada espacio donde los ciudadanos disfruten con tranquilidad”.

Recomendaciones de seguridad

•Si va a viajar, revise el estado mecánico de su vehículo y evite conducir en estado de embriaguez o cansancio.

•No descuide a los menores de edad en lugares públicos o de recreación.

•Evite portar grandes sumas de dinero o joyas costosas.

Ante cualquier situación sospechosa o emergencia, comuníquese de inmediato a la línea 123 o con el cuadrante más cercano.