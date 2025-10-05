¿Qué pasó en la inauguración de la Plaza de Mercado de Paipa?

El evento de entrega de la nueva Plaza de Mercado, que debía ser un acto de celebración, terminó en un tenso intercambio entre el alcalde Germán Ricardo Camacho y el gobernador Carlos Amaya

Paipa

Lo que debía ser una jornada de orgullo para los paipanos se convirtió en un episodio de tensión. Durante la inauguración de la nueva Plaza de Mercado de Paipa, el alcalde Germán Ricardo Camacho abrió el acto con un discurso en el que agradeció a las administraciones departamentales pasadas y presentes por la continuidad de la obra, pero aclaró que la administración se definiría ante el resultado de la consultoría.

“La plaza seguirá siendo administrada por la Alcaldía de Paipa, como ha sido siempre. Tenemos la autonomía y la responsabilidad para garantizar su funcionamiento. Hemos contratado una consultoría que nos indicará el modelo más adecuado para su operación, y los resultados serán socializados con los comerciantes y la comunidad”, explicó el mandatario local.

Tras su intervención, el gobernador Carlos Amaya tomó la palabra y, aunque inició destacando la inversión de más de 28 mil millones de pesos y la importancia del proyecto, su discurso pronto giró hacia un tono crítico. Lanzó varios comentarios dirigidos a la administración municipal, señalando una aparente falta de gestión.

“Yo no vine aquí a aparentar que no pasa nada. Hemos traído eventos, gestionado recursos y apoyado el desarrollo de Paipa con cariño. Pero duele que, en lugar de valorar lo que se ha hecho, algunos prefieran buscar protagonismo político. Esta plaza no es del gobernador ni del alcalde, es del pueblo”, expresó el gobernador.

#Video Durante la inauguración de la nueva Plaza de Mercado de #Paipa, una obra que supera los 28 mil millones de pesos, el alcalde abandonó el recinto luego de los comentarios del gobernador. pic.twitter.com/H0ea1wwTAO — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 5, 2025

En medio de sus palabras, el alcalde Camacho y varios integrantes de la Alcaldía se levantaron y abandonaron el lugar, mientras el gobernador continuaba hablando y haciendo alusión a los eventos, las obras y los aportes realizados por la Gobernación.

“Hay quienes se preocupan más por quién recibe el mérito que por mantener viva la alegría del desarrollo. Nosotros seguiremos trabajando por Paipa con amor y sin rencores”, añadió Amaya al cierre de su intervención.