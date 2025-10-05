Julián Domínguez se despide de Confecámaras tras 15 años de liderazgo: “Sin empresa no hay país”

Con un mensaje de unidad y liderazgo colectivo, Julián Domínguez Rivera se despidió de la presidencia de Confecámaras, la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia, tras 15 años al frente de la red empresarial más grande del país. Su salida fue uno de los momentos más emotivos del Congreso Nacional de Confecámaras 2025, que este año llevó por lema “Nada nos detiene. Cámaras y empresas que construyen futuro”.

Durante la instalación del evento, Domínguez hizo un llamado a mantener la cohesión entre las 58 Cámaras de Comercio del país: “El futuro de esta red está en mantener una sola voz, tejida desde el liderazgo colectivo que hemos construido con respeto y visión compartida. Porque solo así, desde los valores y la acción, se construye un país que no se detiene”, expresó.

En conversación con Alfonso Ospina, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez Rivera, habló sobre los avances alcanzados durante sus 15 años de gestión, los retos que enfrenta la red cameral y su salida de la entidad.

“Las cámaras de comercio no solo registran compañías; son semilleros de progreso, espacios donde los sueños de miles de emprendedores se convierten en proyectos reales”, dijo.

“Sin empresa no hay país”, Julián Domínguez

Domínguez destaca la importancia del tejido empresarial como motor del desarrollo nacional: “Sin empresa no hay país. Lo que hemos logrado en estos años ha sido mantener viva la economía y el impacto social que generan las empresas”, señaló.

También reconoce que su salida marca el fin de un ciclo personal y profesional. “Me voy con gratitud, pero también con esperanza. Lo más valioso que me llevo es la certeza de que el empresariado colombiano tiene carácter, creatividad y compromiso con el país”, afirmó. En sus palabras, el futuro del sector depende de seguir creyendo en la empresa como herramienta de bienestar, diálogo y oportunidades para todos.

Domínguez aseguró que su paso por la Confederación ha estado guiado por la convicción de que “sin empresa no hay país”, y destacó que durante su liderazgo se consolidó una red de 58 cámaras de comercio que hoy son aliadas del desarrollo regional.

“El tejido empresarial colombiano ha estado a la altura de todos los embates institucionales y económicos. Hemos aprendido a resistir y a reinventarnos, y ese es el mensaje que deja este congreso: nada nos detiene”, afirmó. El dirigente recordó avances clave como la modernización tecnológica del sistema, la ley que fortaleció su gobernanza y la creación de la sede ‘La Colmena’, símbolo de innovación y eficiencia.

Domínguez se mostró satisfecho con el camino recorrido y optimista sobre el futuro del empresariado colombiano. “En estos años logramos construir confianza, fortalecer la institucionalidad y acompañar a miles de emprendedores que hoy son el motor de las regiones”, señaló. Aseguró que deja una confederación sólida, con 1272 millones en utilidades, más del 70 % de sus operaciones digitalizadas y una red que presta más de 26 mil servicios anuales a empresarios de todo el país.

Al referirse a su retiro, Domínguez destacó que el liderazgo empresarial debe mantenerse unido y comprometido con el país. “El desafío es que las cámaras sigan siendo un puente entre las empresas y el bienestar social, porque cada empleo que se crea mejora una vida”, concluyó. Así se despide uno de los protagonistas del sector empresarial colombiano, dejando tras de sí un legado de modernización, confianza y visión de futuro.