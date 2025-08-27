6AM6AM

PRIMICIA: Julián Domínguez será relevado de la Presidencia de Confecámaras

Este miércoles se conocerá la noticia, después de una reunión de la Junta de la Confederación en la que se finiquitaría su salida.

Caracol Radio conoció que Julián Domínguez saldrá de la Presidencia de Confecámaras, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en su gestión.

La noticia se conocerá después de una Junta que efectuarán este miércoles, en la que los directivos de la Confederación de Cámaras de Comercio oficializarán su salida de la dirección del Organismo.

¿Qué dijo Julián Domínguez?

Caracol Radio se comunicó con Julián Domínguez, y aseguró que sí saldrá de la presidencia, pero no por irregularidades en su gestión, sino por una salida concertada.

Aseguró que todo hace parte de una campaña de infamias liderada por personas cercanas al gobierno Petro.

Así las cosas, continuará en la presidencia hasta el Congreso de Confecámaras, que será en el próximo mes de octubre.

