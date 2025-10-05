Desarticulado el grupo delincuencial “Los Tiburones” dedicado al hurto de fincas en Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Policía Nacional desarticuló una peligrosa banda conocida como“Los Tiburones”, señalada de cometer más de 20 hurtos a fincas rurales en el departamento de Santander.

El operativo fue liderado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN)y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), con apoyo del GAULA Militar y bajo la coordinación de la Fiscalía Primera Local de Sabana de Torres.

Se capturó al cabecilla de la organización que planeaba todos los robos:

Según el Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, Comandante departamento de Policía Santander, durante el procedimiento se realizaron cinco allanamientos en diferentes sectores de Sabana de Torres, entre ellos los barrios San Luis, Argelia y el asentamiento humano Posada de Torres y uno más en el barrio Mal Paso de Bucaramanga.

Como resultado, fueron capturadas cinco personas por orden judicial, entre ellas alias “Barranquilla”, identificado como el cabecilla de la organización, quien coordinaba los robos y seleccionaba las fincas a atacar.

Robaban herramientas, motocicletas y hasta productos agrícolas

Según la investigación, los delincuentes ingresaban a los predios portando armas de fuego y bajo amenazas despojaban a los propietarios de enseres, herramientas, motocicletas y equipos de trabajo agrícola. En algunos casos también hurtaban productos perecederos.

Los capturados tienen 10 antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Durante el operativo, los uniformados realizaron la recuperación de elementos avaluados en más de 200 millones de pesos, que incluye, 18 taladros, 10 pulidoras, 5 celulares, 4 hidro lavadoras, 3 caladoras, 2 pistolas de aire hidráulica, 2 motobombas, 2 roto martillos, 2 equipos de soldadura portátil, 2 guadañas, 1 motocicleta, llantas, 1 motor con disco esmeril, 1 compresor de aire.