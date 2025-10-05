Boyacá Chicó recibe a Atlético Nacional por Liga Colombiana: fecha, hora y cómo seguir

En el cierre de la jornada dominical del fútbol colombiano, se enfrentarán Boyacá Chicó y Atlético Nacional por el partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga Colombiana, el encuentro se jugará en el estadio La Independencia en la capital boyacense.

El equipo local llega a este duelo con opciones muy mínimas de clasificarse a los cuadrangulares finales, en la fecha anterior cayeron 5-2 ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, como visitantes y en esta ocasión esperan hacérsele fuertes en su casa.

Lea también: La IA revela equipo que sería campeón del fútbol colombiano

Boyacá Chicó ocupa la posición 18 con solo 11 unidades, sin embargo, necesitan sumar de a tres para alejarse de la zona del descenso.

Por su parte, Atlético Nacional busca llega motivado tras haber vencido 2-0 a Millonarios en la jornada anterior en el Atanasio y espera conseguir otro triunfo que ratifique su lugar en el grupo de los ocho. En este momento ocupan la casilla 5 con 23 puntos, a 4 unidades del líder Bucaramanga.

El equipo ‘paisa’ sigue bajo el mando de Diego Arias, tras la salida de Javier Gandolfi, el club aun no anuncia quien será su propio entrenador. Pero el pereirano, ha indicado que están trabajando con el objetivo de salir campeones.

Le podría interesar: Camilo Cándido revela relación en la interna con Javier Gandolfi: “La energía ya no era buena”

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el 16 de abril, por el torneo del primer semestre, con resultado a favor 4-1 de Nacional.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, se jugará el domingo 5 de octubre a las 7:30 P.M (hora colombiana) en el estadio La Independencia en Tunja. Lo podrá seguir a través del Fenómeno de Caracol Radio y en el minuto a minuto del portal web.