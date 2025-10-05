A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Aspaen de Bucaramanga recibe premio por su modelo educativo Grow

Reconocimiento a la estrategia pedagógica Grow por su innovación en la educación de la primera infancia

La Cámara de Comercio de Bucaramanga otorgó un reconocimiento a la estrategia pedagógica Grow, desarrollada por la Red de Colegios Aspaen de Bucaramanga, por su aporte al desarrollo educativo y su enfoque innovador en la primera infancia.

Grow nació hace dos años como resultado de una investigación en seis países, con el propósito de comprender cómo aprenden los niños en la actualidad. Esta estrategia integra la participación de las familias, fortaleciendo el vínculo entre el hogar y el aula para potenciar el aprendizaje desde las experiencias cotidianas.

El modelo parte de la premisa de que cada momento es una oportunidad para aprender, tanto un paseo, el descanso, el asombro ante la naturaleza o el juego se convierten en escenarios para descubrir, experimentar e innovar.

El Premio Innovadores de la Cámara de Comercio de Bucaramanga fue entregado a Aspaen en reconocimiento a su compromiso con la transformación educativa y su contribución al desarrollo integral de los más pequeños.

