Alexis Rodríguez, el bogotano detrás del café en las cápsulas de Nespresso

Colombia, uno de los mayores productores y consumidores de café del mundo, y hay un colombiano que representa al país en la compañía Nespresso. Se trata de Alexis Rodríguez, un bogotano que desde hace 27 años vive en Suiza y actualmente cumple un papel fundamental en el desarrollo y la calidad del café que llega a millones de tazas.

Su trayectoria comenzó en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, donde trabajó en temas de laboratorio y control de calidad. Luego, fue trasladado a Bélgica, donde permaneció dos años antes de llegar a Suiza, país en el que consolidó su carrera dentro de la industria cafetera.

Hoy, Alexis se dedica a estudiar los gustos y hábitos de los consumidores, qué tipo de extracción prefieren, el tamaño ideal de la taza o la intensidad del sabor. A partir de esa información, se diseña y promueve productos adaptados a las preferencias de cada mercado.

Sobre el café colombiano, Alexis destaca su reconocimiento mundial, “Colombia ha construido, a lo largo de más de 100 años, una cultura cafetera que se valora por su consistencia y calidad. En cada taza hay una diversidad de sabores que le otorgan ese carácter de lujo, reflejado incluso en los diferenciales de precio a nivel global”.