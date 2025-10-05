A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

Alexis Rodríguez, el bogotano detrás del café en las cápsulas de Nespresso

Alexis Rodríguez, el bogotano detrás del café en las cápsulas de Nespresso

Alexis Rodríguez, el bogotano detrás del café en las cápsulas de Nespresso

15:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia, uno de los mayores productores y consumidores de café del mundo, y hay un colombiano que representa al país en la compañía Nespresso. Se trata de Alexis Rodríguez, un bogotano que desde hace 27 años vive en Suiza y actualmente cumple un papel fundamental en el desarrollo y la calidad del café que llega a millones de tazas.

Su trayectoria comenzó en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, donde trabajó en temas de laboratorio y control de calidad. Luego, fue trasladado a Bélgica, donde permaneció dos años antes de llegar a Suiza, país en el que consolidó su carrera dentro de la industria cafetera.

Hoy, Alexis se dedica a estudiar los gustos y hábitos de los consumidores, qué tipo de extracción prefieren, el tamaño ideal de la taza o la intensidad del sabor. A partir de esa información, se diseña y promueve productos adaptados a las preferencias de cada mercado.

Sobre el café colombiano, Alexis destaca su reconocimiento mundial, “Colombia ha construido, a lo largo de más de 100 años, una cultura cafetera que se valora por su consistencia y calidad. En cada taza hay una diversidad de sabores que le otorgan ese carácter de lujo, reflejado incluso en los diferenciales de precio a nivel global”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad