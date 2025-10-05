Alcaldes de Cundinamarca piden al Gobierno Nacional la construcción de la vía alterna al Llano.

Cundinamarca

A pocos días de cumplirse un mes del cierre de la vía Bogotá-Villavicencio , los alcaldes de los municipios de la Provincia de Oriente de Cundinamarca (Une, Fosca, Gutiérrez y Guayabetal) piden al Gobierno Nacional que cumpla con la construcción de la vía alterna al Llano que había prometido en 2024.

“Es un corredor rural que puede mejorar la transitabilidad de todas las personas que producen comida, tanto para Bogotá como para Villavicencio. Pero también es una vía que nos puede permitir solucionar una problemática como la que hoy está viviendo la vía al Llano ”, aseguró el alcalde de Gutiérrez, Leonardo Acuña.

El mandatario local indicó que el pasado 7 de febrero de 2024, el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Transporte se comprometieron con la construcción de esta vía rural.

“Hacemos un llamado muy especial a la ministra de Transporte y al presidente para que no olvide ese compromiso que hicimos en el Palacio, donde se le expuso la posibilidad de tener esta vía, que además está en el Plan de Desarrollo Nacional”, señaló Acuña.

Esta vía iría desde el barrio Juan Rey en la localidad de Usme en Bogotá, pasa por Une, luego Cáqueza, Fosca, Gutiérrez, Guayabetal y finalmente el departamento del Meta.

“Hago un llamado entonces al gobierno nacional, a la señora ministra, para que atiendan estos ramales que son tan importantes para nuestra comunidad. Aquí en Cáqueza , por el sector de la vereda Colorados, nos vemos beneficiados también con esos arreglos con esas placahuellas”, indicó la alcaldesa de Cáqueza, Yolima Benito.

Alcaldías y habitantes construyen la vía

Ante la necesidad de los habitantes de tener esta vía en funcionamiento, ellos mismos con la ayuda que de las alcaldías locales, han construido poco a poco la carretera.

Con maquinaria amarilla los habitantes de los cuatro municipios han puesto su mano de obra para adelantar los trabajos de la vía.

“Estamos bregando a arreglar esta vía porque está muy olvidada y necesitamos el servicio de esta carretera. Le pedimos el favor al gobierno nacional para que nos ayude a arreglar esta carretera para sacar la carga para Bogotá”, indicó un habitante.