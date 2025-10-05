A la cárcel hombre acusado de abusar sexualmente de 7 de sus sobrinas en el Fresno, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre, que, por cerca de 20 años, habría violentado la integridad sexual y física de siete sobrinas, con edades entre los de 5 y 16. Los hechos se registraron en Fresno, Tolima.

Precisamente un fiscal de la Seccional Tolima le formuló imputación por los delitos de acceso carnal con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos.

Según la Fiscalía, de acuerdo con la investigación, los casos se habrían registrado entre el 2000 y 2020, tiempo en el que este hombre, al parecer, se aprovechó de la confianza que le tenían sus hermanos para que cuidara a sus sobrinas, y las abusó sexualmente.

Además, el presunto agresor amenazó a las víctimas con atentar contra la vida de sus padres, si contaban lo ocurrido, de esta manera habría logrado que ninguna de las afectadas contara lo sucedido por varios años.

Tras conocerse las denuncias y luego de una investigación desarrollada por la Fiscalía Seccional Tolima, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía de Fresno, Tolima, hicieron efectiva la orden de captura contra este hombre.