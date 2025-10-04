Voelin, cantautor de Guatemala que encuentra en Colombia su nueva inspiración musical

En A Vivir Que Son Dos Días estuvo Voelin, cantautor guatemalteco que decidió radicarse por una temporada en Colombia. Entre canciones, colaboraciones y la exploración de nuevos sonidos, el artista está trabajando en su proyecto musical, junto a intérpretes y productores colombianos.

Colombia fue su primera elección para continuar su carrera, gracias al dinamismo de la industria musical local y a la posibilidad de trabajar de la mano con artistas y productoras reconocidas del país.

“Colombia es una tierra bendita, hay muchas oportunidades. Estoy viendo que hay mucho arte y algo que me gusta es que los colombianos consumen lo local, y eso fortalece la industria”, afirma Voelin, quien asegura que esta etapa está siendo enriquecedora para su crecimiento artístico.