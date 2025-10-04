A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

Voelin, cantautor de Guatemala que encuentra en Colombia su nueva inspiración musical

Voelin, cantautor de Guatemala que encuentra en Colombia su nueva inspiración musical

Voelin, cantautor de Guatemala que encuentra en Colombia su nueva inspiración musical

08:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En A Vivir Que Son Dos Días estuvo Voelin, cantautor guatemalteco que decidió radicarse por una temporada en Colombia. Entre canciones, colaboraciones y la exploración de nuevos sonidos, el artista está trabajando en su proyecto musical, junto a intérpretes y productores colombianos.

Colombia fue su primera elección para continuar su carrera, gracias al dinamismo de la industria musical local y a la posibilidad de trabajar de la mano con artistas y productoras reconocidas del país.

“Colombia es una tierra bendita, hay muchas oportunidades. Estoy viendo que hay mucho arte y algo que me gusta es que los colombianos consumen lo local, y eso fortalece la industria”, afirma Voelin, quien asegura que esta etapa está siendo enriquecedora para su crecimiento artístico.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad