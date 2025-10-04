Sujetos armados mataron a hombre cuando departía en un billar de El Carmen de Bolívar

Cartagena

Como Moisés Enrique Muñoz Díaz, de 26 años, fue identificado el hombre asesinado por pistoleros en un billar ubicado en el casco urbano del municipio de El Carmen de Bolívar, población de los Montes de María.

De acuerdo con la versión preliminar suministrada por la Policía, dos sujetos desconocidos llegaron al establecimiento comercial “Billares Anflor” ubicado en el barrio El 28, donde el hoy occiso se encontraba departiendo con otro hombre.

Los sicarios aprovecharon que Moisés Enrique estaba entretenido para sacar un arma de fuego y propinarle varios balazos sin mediar palabra, acabando con su vida de manera instantánea. Los homicidas emprendieron la huida en una motocicleta hacia la zona rural del municipio.

La Policía confirmó que la víctima se dedicaba al trabajo agrícola, y presuntamente, era investigado por varios casos de hurto en diferentes modalidades. El occiso presentaba anotaciones por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los actos urgentes fueron adelantados por el CTI de la Fiscalía.