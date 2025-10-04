Seis niñas en tratamiento contra el cáncer recibieron pelucas oncológicas en Cartagena

Cartagena

La Fundación Centro Radio Oncológico del Caribe (CROC), y la Fundación Dibuja Una Sonrisa, de Ecuador, anunciaron alianza internacional que permitirá la entrega de seis pelucas oncológicas a niñas en tratamiento contra el cáncer en la ciudad de Cartagena, en el marco de la campaña “Yo lucho por los niños con cáncer – Misión Cartagena 2025”.

Diana Guerrero, Directora de la Fundación CROC, y Javier Sandoval, Director de la Fundación Dibuja Una Sonrisa, se afianzaron los detalles de este proyecto binacional que une solidaridad, salud y esperanza.

La unión entre la Fundación CROC y la Fundación Dibuja Una Sonrisa reafirma que la solidaridad no tiene fronteras. Gracias al esfuerzo de donadores de cabello en Ecuador, al Banco Sudamericano de Pelucas y al compromiso de las organizaciones sociales.

Este próximo 6 de octubre de 2025 niñas bolivarense recibirán pelucas que no solo cubrirán su cabeza, sino que coronarán su valentía con amor, esperanza y dignidad.

Por último, Diana Guerrero, Directora de la Funadación CROC, expresó su gratitud a todos los donadores de cabello en Ecuador, destacando que este acto de amor trascenderá fronteras para transformar la vida de niñas bolivarense que enfrentan el cáncer.

Acerca de la Fundación Dibuja Una Sonrisa

La Fundación Dibuja Una Sonrisa nació en Quito, Ecuador, hace 10 años y se ha convirtió en un movimiento continental que promueve la donación de cabello y la confección de pelucas oncológicas para niñas y mujeres en tratamiento.

Conocida por sus “Fiestas de Coronación de Pelucas”, la fundación ha llevado su misión solidaria a distintos países de Sudamérica:

1. Perú: Ruta en motocicleta desde Quito hasta Lima, con entregas en tres ciudades.

2. Uruguay: Entrega de pelucas en Montevideo.

3. Brasil: Participación en el Río Winter Open 2025 de la IBJJF en Río de Janeiro, donde el fundador Javier Sandoval se coronó campeón en su categoría y, paralelamente, entregó pelucas a las niñas del INCA (Instituto Nacional de Cáncer).

4. Colombia: Ahora, en Cartagena, se prepara una nueva entrega de pelucas oncológicas en alianza con la Fundación CROC, reafirmando el compromiso regional de que el cáncer no borre la sonrisa de los niños.