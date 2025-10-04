Murió joven que había resultado herido en accidente cerca de Ramblas: siniestro ya deja tres muertos

Cartagena

Caracol Radio pudo confirmar que en las últimas horas falleció Andrés Felipe de Hoyos Leguizamon, quien se encontraba bajo pronóstico reservado en el hospital Serena del Mar luego de un fuerte accidente de tránsito registrado en la Vía al Mar, cerca de Las Ramblas en la zona norte de Cartagena.

Este joven había resultado gravemente herido en este siniestro vial que se presentó durante un “pique ilegal de motos”. Con su fallecimiento, ya son tres las personas que perdieron la vida producto del accidente.

De acuerdo con la Policía de Tránsito, el hecho ocurrió cuando Javier Alonso López Julio de 31 años, quien conducía una motocicleta de placa OJN-73D a alta velocidad, presuntamente atropelló de manera violenta a Ubiellys Patricia Giraldo Rojas y Andrés Felipe de Hoyos mientras ellos cruzaban la calzada hacia el separador.

Ante el fuerte impacto, la joven mujer de 24 años oriunda de Lorica, Córdoba, falleció en el lugar de los hechos. A través de redes sociales, quedó captado en un video el momento cuando el motociclista lanza por el aire a Ubiellys Giraldo al ser arrollada.

El motociclista alcanzó a ser remitido al Hospital Serena del Mar con signos vitales, sin embargo, no pudo sobrevivir a las graves lesiones que presentó. Se conoció que Javier López era ingeniero de sistemas egresado del Tecnológico de Comfenalco y residía en el barrio Paseo de Bolívar.

Se conoció que Andrés De Hoyos habría intentado ayudar a la joven ingeniera en ese momento, pero sufrió también el impacto del vehículo.