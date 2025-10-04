Investigan muerte de alumno en la escuela militar de suboficiales durante curso avanzado de combate

Este sábado 4 de octubre un estudiante de la Escuela de Suboficiales, Alejandro Antonio Zabaleta Castillo, perdió la vida durante un curso avanzado de combate en la Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico del Ejército Nacional en Tolemaida.

El trágico suceso habría ocurrido durante una práctica de inmersión en agua.

El joven, quien hacía parte del Curso de Suboficiales N.° 113 extraordinario, fue trasladado de inmediato al dispensario médico del Fuerte Militar, pero lamentablemente llegó sin signos vitales.

En un comunicado, la institución señaló que ha iniciado investigaciones internas y está colaborando con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.

“Una vez se presentó la situación, el alumno fue trasladado de manera inmediata al dispensario médico del Fuerte Militar, donde desafortunadamente llegó sin signos vitales. Con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, se informó de inmediato a las autoridades competentes, quienes hicieron presencia en el lugar y adelantaron los actos urgentes correspondientes”.

“El Ejército Nacional expresa su más sentido mensaje de condolencias a los familiares, compañeros y a toda la comunidad académica por esta irreparable pérdida”, concluyó el comunicado.