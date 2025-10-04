Gobernación de Bolívar y Policía ponen en marcha plan especial de control vial para Semana de Receso

Cartagena

Con el inicio de la Semana de Receso, la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Movilidad y en coordinación con la Policía Nacional, puso en marcha un plan especial de prevención y control vial en las principales carreteras del departamento, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías.

Durante esta temporada vacacional, en la que aumenta de manera significativa el flujo vehicular y peatonal hacia los diferentes destinos turísticos del territorio, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para asumir con responsabilidad la conducción y los desplazamientos por carretera.

“Desde la Gobernación de Bolívar agradecemos el acompañamiento de la Policía Nacional en la implementación de esta estrategia de seguridad vial durante la Semana de Receso. Invitamos a todos los conductores y actores viales a revisar el estado mecánico de sus vehículos, respetar las señales de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol”, señaló Gustavo Núñez, secretario de Movilidad del departamento.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó la labor de los uniformados, pero instó a los conductores a ser responsables: “Es una semana de receso para compartir en familia, y los invitamos a que lo hagan de la mejor manera posible, en paz y tranquilidad”.

Asimismo, recordó la importancia de mantener una velocidad moderada, usar el cinturón de seguridad y los elementos de protección personal, además de atender las orientaciones del personal uniformado dispuesto en los diferentes puntos de control a lo largo del departamento.

Por su parte, el capitán Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, confirmó que se dispuso de controles preventivos en los principales ejes viales, así como de campañas pedagógicas orientadas a generar conciencia sobre el respeto a las normas y la preservación de la vida. Los uniformados realizarán acompañamiento permanente a los viajeros, con el fin de garantizar una movilidad segura, ordenada y libre de siniestros durante toda la Semana de Receso.