Gestores culturales de Cartagena podrán postularse para acceder a Beneficios Económicos Pensionales

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), en el marco de la convocatoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, invitan a los creadores y gestores culturales del Distrito a postularse de manera virtual para acceder a beneficios pensionales como una alternativa al ingreso en la edad de retiro.

Este programa, denominado Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), está diseñado para los colombianos que perciben menos de un salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) y no tienen los recursos suficientes para cotizar una pensión. Este proceso está regulado por la Resolución N° 27 del 23 de abril de 2024, que establece los lineamientos para acceder a los beneficios.

“Proteger el futuro de quienes han dedicado su vida a enriquecer nuestra cultura es nuestro compromiso. Los beneficios pensionales son un acto de justicia con nuestros artistas y un apoyo concreto a sus familias”, destacó el alcalde Turbay. dijo Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

El IPCC hace un llamado a los creadores y gestores culturales del Distrito que cumplan con la edad requerida para pensionarse (62 años para hombres y 57 años para mujeres), o que, sin tener la edad pensional, no cuenten con ahorros para pensión y deseen obtener beneficios por sus labores artísticas. Para esto, el IPCC recopila la información necesaria requerida por el ministerio y notifica sobre la prioridad de estos actores culturales para recibir el BEPS.

“Los BEPS son esa mano amiga que nuestros creadores merecen después de una vida entera dedicada al arte. Es nuestra forma de devolverles, con hechos, todo lo que nos han dado con su talento”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Estos beneficios son financiados con recursos recaudados a través de la Estampilla Pro-Cultura, destinados a la Seguridad Social de los Creadores y Gestores Culturales, según lo establecido en el Decreto 2012 de 2017.

Las modalidades

Si el ministerio aprueba la postulación del artista, este podrá acceder a dos modalidades de beneficios, según su caso: la primera es la “Anualidad Vitalicia”, dirigida a quienes están en edad pensional, que consiste en una asignación bimensual de hasta el 30% del SMMLV hasta el fallecimiento del beneficiario. La segunda modalidad es “Motivación al Ahorro”, para artistas que aún no tienen la edad pensional pero pueden recibir aportes económicos para un ahorro que podrán retirar al cumplir la edad requerida, con un aporte mínimo anual equivalente a seis salarios mínimos diarios legales vigentes.

Todos los detalles sobre esta convocatoria están disponibles en la página web del IPCC: https://convocatorias.ipcc.gov.co/convocatorias

Conozca el proceso de postulación

Las inscripciones se abren este 3 de octubre y cierran el 8 de octubre de 2025. Los interesados en acceder al BEPS deben iniciar el proceso de identificación, acreditación y registro en la base de datos del IPCC como creadores y gestores culturales de la ciudad. Los postulantes deben proporcionar la siguiente información: identificación personal, acreditación como creador o gestor cultural, documentos que certifiquen su labor en el ámbito cultural, información financiera, detalles sobre sus ingresos y situación económica actual además de proporcionar la edad y estado de ahorros.