Gastrofest inicia con sus 200 seleccionados para la edición 2025

La Cámara de Comercio de Bogotá anunció que cuenta con 200 negocios seleccionados para la edición 4 del Gastrofest, festival gastronómico de la entidad, invitando a los empresarios de Bogotá y la región a sumarse al Pacto por la Gastronomía Sostenible. El evento que se llevará a cabo del 4 al 19 de octubre contará con establecimientos como restaurantes, pastelerías, reposterías, panaderías, cafés y cervecerías artesanales que impulsarán experiencias gastro-turísticas y promoverán el uso de productos locales como herramienta de transformación social.

Tras una convocatoria en la que se postularon más de 400 participantes, los seleccionados para esta edición de Gastrofest 2025 tendrán como eje central el producto local y el fortalecimiento de sus negocios. Restaurantes de cocina de autor, tradicional, casual y popular, así como panaderías, pastelerías, cafés y cervecerías artesanales, integran esta muestra diversa y representativa del talento culinario de Bogotá y Cundinamarca.

Gastrofest es un escenario para visibilizar sus negocios, fortalecer su propuesta de valor y conectar con miles de comensales. Esta edición llega cargada de novedades, y más oportunidades para que los empresarios, a través de ingredientes locales de Colombia como despensa gastronómica, promuevan experiencias gastro-turísticas en Bogotá y Cundinamarca.

Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, afirma, “Gastrofest es una apuesta de largo aliento de la CCB que nos permite complementar nuestro acompañamiento al sector agropecuario, agroindustrial y gastronómico. En esta edición fortaleceremos a más establecimientos de Bogotá y Cundinamarca, para que estos impulsen sus negocios sin costo alguno y sigamos acercando a la ciudadanía con el sazón y turismo local”.