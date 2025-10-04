Gastrodiversa 2025: el encuentro internacional de sabores andinos en Nariño

A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Gastrodiversa 2025 se consolida como el escenario internacional que celebra y visibiliza la riqueza gastronómica de Nariño y de la región andina. Este encuentro reúne a más de 100 expositores entre empresarios, productores y cocineros, quienes presentan los productos y saberes que identifican a sus territorios.

La programación incluye talleres de cocina a cargo de chefs nacionales e internacionales, espacios en los que los asistentes podrán aprender técnicas, recetas e historias alrededor de los sabores tradicionales y contemporáneos.

Más que un festival, Gastrodiversa es una plataforma construida con investigación y curaduría, que conecta la industria gastronómica local, nacional e internacional. A través de la comida, el evento se convierte en un puente hacia la cultura y la identidad de los países participantes.

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, María Paula Luna, directora del Gastrodiversa, destacó, “Este evento es una plataforma bellísima, en la que podemos visibilizar nuestros procesos”.

