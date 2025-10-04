Cartagena

Con doble revólver y marihuana capturaron a ‘El Chino’ en Magangué, Bolívar

La Policía aseguró que este sujeto se dedicaría a la venta de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de ‘narcomenudeo’

Cartagena

En desarrollo del Plan Cazador, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal - Bolívar, logró la captura en flagrancia de Juan Bautista Brochero, alias ‘El Chino’, de 29 años, por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La captura se realizó en una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Baracoa, del municipio de Magangué.

En el procedimiento, los investigadores incautaron dos revólveres calibre 38, marca Smith & Wesson, 700 gramos de marihuana, 2 celulares y 1 licuadora.

Según las investigaciones, esta persona se dedica a la comercialización de sustancias estupefacientes bajo la modalidad de ‘narcomenudeo’ y reparto a domicilio en sectores como el parque Las Américas, el mercado Baracoa y el antiguo terminal de transporte de Magangué. Utilizaba la vivienda como fachada para la comercialización de alucinógenos.

Alias ‘El Chino’ registra anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, receptación, hurto y lesiones personales.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró: ‘Esta captura es el resultado del trabajo constante y dedicado de nuestros uniformados, quienes día a día se esfuerzan por garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los bolivarenses. Seguiremos intensificando los operativos para desarticular las estructuras criminales y llevar a los delincuentes ante la justicia’.

