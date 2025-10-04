Clausuran bodega ilegal de carne en Kennedy por olores ofensivos que afectaban a la comunidad

Colombia

Una bodega en el barrio La Alquería, en la localidad de Kennedy, fue intervenida y sancionada tras denuncias de la comunidad por los fuertes olores que, según habitantes del sector, venían generando problemas respiratorios en niños, niñas y adultos mayores.

La Alcaldía Local confirmó que en el sitio se almacenaban carne y huesos de res sin cumplir con los requisitos legales, lo que representaba un riesgo para la salud pública. Como medida inmediata, se ordenó la suspensión de la actividad económica por cuatro días y la imposición de un comparendo al responsable.

Trabajo en equipo de autoridades

El procedimiento fue liderado por la Alcaldía Local de Kennedy en articulación con:

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)

Policía Nacional

Secretaría Distrital de Gobierno

Secretaría de Salud

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER)

De acuerdo con las autoridades, el predio funcionaba como bodega sin contar con la documentación requerida y en una zona netamente residencial, frente a un centro de salud.

“No podemos permitirlo”: alcaldesa local

La alcaldesa de Kennedy, Karla Tathyana Marín, aseguró: “No podemos permitir que locales o bodegas que sean utilizados como establecimientos para ejercer cualquier actividad económica, funcionen sin cumplir con los requisitos que exige la ley, afectando además, como en este caso, la salud de niños, niñas y adultos mayores, principalmente, con olores ofensivos, en un sector netamente residencial”.

Llamado a la comunidad

La administración local anunció que se intensificarán los operativos de inspección, vigilancia y control en la zona. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier situación que ponga en riesgo la salud, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes.

El propósito, según las autoridades, es recuperar los entornos residenciales y garantizar que la comunidad pueda vivir en un ambiente digno, con mejores condiciones de salubridad y calidad de vida.