Ana Tafur, diseñadora colombiana reconocida en los CNMI Sustainable Fashion Awards 2025

Durante la Semana de la Moda en Milán, la diseñadora Ana Tafur fue galardonada con el SFA Bicester Collection Award for Emerging Designers, uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito de la moda sostenible a nivel mundial.

Con su marca Sake, un proyecto que completa 13 años de trayectoria, Ana ha construido un camino basado en la investigación y la creación de materiales propios para confeccionar sus prendas. Esta apuesta por la innovación y la sostenibilidad se ha convertido en su característica más importante.

La diseñadora define su trabajo como un proceso tanto artístico como espiritual. “El trabajo y la investigación que he tenido para la marca, aparte de ser una búsqueda de trabajo, también ha sido una experiencia espiritual. Nosotros trabajamos con comunidades indígenas, revalorizamos las técnicas ancestrales y buscamos materiales muy naturales, nobles, que provienen de la Amazonía. Esto nos ha llevado a investigar en laboratorios y desarrollar procesos únicos, lo que finalmente nos permitió recibir este reconocimiento”.

El galardón se convierte en un homenaje a lo que Ana llama “biotecnología ancestral”, una manera de unir tradición, naturaleza y ciencia en prendas que no solo representan la moda colombiana, sino que también proyectan al país en escenarios globales de sostenibilidad.