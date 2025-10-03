Samacá tendrá su primera estación de Policía para reforzar la seguridad

El alcalde del municipio Wilson Castiblanco Gila decretó la alerta naranja a causa de las afectaciones que ha causado el invierno en esta zona de Boyacá / Foto: Suministrada.

El municipio de Samacá avanza en un proyecto clave para reforzar la seguridad con la confirmación de una nueva estación de Policía, tras una reunión con la Dirección Nacional de la Policía y el respaldo del coronel Javier Lemus. El alcalde Wilson Castiblanco destacó que este avance se logró gracias a una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior, que permitió destrabar aspectos técnicos que tenían bloqueadas varias obras en Boyacá.

«...El día de ayer avanzamos mucho en las estaciones de Cómbita, Sora y desde luego en Samacá. Fue una reunión muy productiva porque logramos concretar más que con oficios o correos electrónicos...», afirmó el alcalde Castiblanco, quien resaltó el trabajo articulado con la Policía Nacional para que los proyectos tengan viabilidad y acceso a recursos.

El mandatario local explicó que la estación de Policía de Samacá es prioritaria por la extensión, población y dinámica económica del municipio. «...Nunca hemos tenido esta infraestructura y es fundamental para contar con más personal de apoyo, con espacios adecuados y con las herramientas necesarias para fortalecer el modelo de seguridad. Esto se complementará con el circuito cerrado de televisión de más de 200 cámaras que ya opera en nuestro territorio...», puntualizó Castiblanco.

Finalmente, el alcalde señaló que los trámites pendientes son mínimos y que esperan iniciar estudios y diseños en 2026. «...Solo debemos aportar documentos sencillos como la certificación de demolición de una infraestructura existente y la adecuación del terreno con maquinaria municipal. Confiamos en que el próximo año podamos dar inicio a la ejecución de esta importante obra...», concluyó Castiblanco.