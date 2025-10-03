Ley “Estudio sin madrugón” cambiaría horarios y jornadas escolares

Tunja

En la plenaria del Senado fue aprobado el proyecto de ley “Estudio sin madrugón”, que busca prohibir que las clases en Colombia comiencen antes de las 7:00 de la mañana en los niveles inicial, preescolar, básica y media. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Representantes para su segundo debate.

El secretario de Educación de Tunja, Daniel Moreno, explicó que, de aprobarse la medida, será necesario realizar un análisis técnico para ajustar la propuesta a la realidad educativa y operativa del municipio.

“Nosotros oficialmente no hemos recibido la notificación del acto administrativo de modificación de horario. Esto debe pasar por un proceso de conciliación en el Ministerio de Educación y, desde allí, realizar el estudio técnico que corresponde en la Secretaría. Como autoridad educativa debemos garantizar el derecho fundamental de los menores a recibir educación de calidad”, señaló Moreno.

El funcionario también recalcó que se deberán revisar aspectos como el transporte escolar, la jornada laboral de los docentes y la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“Debemos analizar cómo las eventuales modificaciones no entren en contradicción con el Decreto 0277 del 12 de marzo de este año, que regula la jornada laboral docente, y que tampoco afecten la permanencia de los estudiantes. Igualmente, debemos asegurar el acceso a la alimentación escolar dentro del horario académico”, agregó el secretario.

Moreno recordó que la única entidad autorizada para modificar el calendario académico es el Ministerio de Educación, y que los lineamientos que este emita serán la base para la decisión que adopten las instituciones educativas.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto entra en una etapa en la Cámara de Representantes, donde deberá superar nuevos debates antes de convertirse en ley de la República.