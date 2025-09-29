Netanyahu acepta plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza: conozca la propuesta

Aún persisten dudas sobre si las partes enfrentadas están realmente dispuestas a aceptar una tregua. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que “nadie sabe negociar mejor que Trump”. (Foto: Caracol Radio / White House / Getty)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se reúne a esta hora con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca, el mandatario negocia un posible cese al fuego para asegurar un plan de paz en Gaza, sin embargo, se espera que el premier israelí presente reservas e impulse un cambio en el plan.

Desde las 10 de la mañana, hora local, Trump y Netanyahu, están reunidos en la Casa Blanca para discutir un plan de 21 puntos elaborado por el enviado especial de Estados Unidos al Medio Oriente, Steve Witkoff, que busca poner fin a la guerra en Gaza.

Aún persisten dudas sobre si las partes enfrentadas están realmente dispuestas a aceptar una tregua. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que “nadie sabe negociar mejor que Trump”.“Es un acuerdo razonable. Ambas partes deben ceder. Quizás salgan de la mesa un poco descontentos, pero es la única forma de terminar este conflicto. El presidente Trump lo ha dejado claro: debe haber un cese al fuego y la liberación de todos los rehenes. Creemos que ambas partes van a firmar”.

Los 20 puntos del plan

1. Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos.

2.Gaza será reurbanizada en beneficio de su población, que ya ha sufrido más que suficiente.

3. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa y gradual.

4. Dentro de las 72 horas siguientes a la aceptación pública por parte de Israel de este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

5. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua, además de a 1700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean liberados, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

6. Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a desarmar sus armas recibirán amnistía. Los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza recibirán un salvoconducto a los países receptores.

7. Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente toda la ayuda a la Franja de Gaza. Como mínimo, la cantidad de ayuda será acorde con lo establecido en el acuerdo del 19 de enero de 2025 sobre ayuda humanitaria, incluyendo la rehabilitación de infraestructuras (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada del equipo necesario para retirar escombros y abrir carreteras.

8. La entrada de la ayuda y la distribución a la Franja de Gaza se realizará sin interferencia de ambas partes a través de las Naciones Unidas y sus organismos, la Media Luna Roja, así como otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo implementado en virtud del acuerdo del 19 de enero de 2025.

9. Gaza será gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población de Gaza. Este comité estará integrado por palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la “Junta de la Paz”, que estará presidida por el presidente Donald J. Trump, junto con otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán próximamente, incluido el ex primer ministro Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas, tal como se describe en diversas propuestas, incluido el plan de paz del presidente Trump de 2020 y la propuesta franco-saudí, y pueda retomar el control de Gaza de forma segura y eficaz. Este organismo aplicará los mejores estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva a la población de Gaza y favorezca la atracción de inversiones.

10. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza mediante la convocatoria de un panel de expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas y milagrosas ciudades modernas de Oriente Medio. Numerosas propuestas de inversión bien pensadas e ideas de desarrollo prometedoras han sido elaboradas por grupos internacionales bienintencionados, y se considerarán para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza necesarios para atraer y facilitar estas inversiones que crearán empleos, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza.

11. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso que se negociarán con los países participantes.

12. Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen irse serán libres de hacerlo y de regresar. Animaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor.

13. Hamás y otras facciones acuerdan no participar en la gobernanza de Gaza, ni directa ni indirectamente, ni de ninguna forma. Toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida. Se llevará a cabo un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de las armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento, con el apoyo de un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente y verificado por observadores independientes. Nueva Gaza se comprometerá plenamente con la construcción de una economía próspera y la coexistencia pacífica con sus vecinos.

14. Los socios regionales garantizarán que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su población.

15. Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) temporal que se desplegará de inmediato en Gaza. Las Fuerzas de Seguridad Israelíes (FSI) capacitarán y brindarán apoyo a las fuerzas policiales palestinas acreditadas en Gaza y consultarán con Jordania y Egipto, que cuentan con amplia experiencia en este campo. Esta fuerza será la solución a largo plazo para la seguridad interna. Las FSI trabajarán con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recientemente capacitadas. Es fundamental impedir la entrada de municiones en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo de disuasión de conflictos.

16. Israel no ocupará ni anexionará Gaza. A medida que las FSI establezcan el control y la estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán según las normas, los hitos y los plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las FDI, las FSI, los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto ni sus ciudadanos. En la práctica, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cederán progresivamente el territorio de Gaza que ocupan a las Fuerzas de Seguridad Israelíes (FSI), según un acuerdo que celebrarán con la autoridad de transición hasta su retirada completa de Gaza, con la excepción de un perímetro de seguridad que se mantendrá hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgente amenaza terrorista.

17. En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la ampliación de la operación de ayuda, continuará en las zonas libres de terrorismo cedidas por las FDI a las FSI.

18. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para intentar cambiar la mentalidad y las narrativas de palestinos e israelíes, haciendo hincapié en los beneficios que pueden derivarse de la paz.

19. Mientras avance la reurbanización de Gaza y el programa de reforma de la Autoridad Palestina se lleve a cabo fielmente, podrían finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino.