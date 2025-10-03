Leo Merchán presenta su primer EP “Marimbabeat” con concierto

Luego del lanzamiento de tres sencillos en 2025 “Migrante”, “Trenzada” y “Mensajitos de Aquel”, el cantautor y productor colombiano Leo Merchán celebra el nacimiento de su primer EP titulado “Marimbabeat”, disponible en todas las plataformas digitales. Este trabajo reúne seis canciones que recorren su faceta íntima de cantautor con la guitarra y se expanden hacia una propuesta innovadora con marimba de chonta, beats electrónicos y sonoridades del pop latino.

El lanzamiento en vivo de “Marimbabeat” se realizará el viernes 3 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. Será un concierto que transita desde la intimidad de la canción hasta un formato autoral de banda en vivo, pasando por el universo de la marimba y la electrónica.

“Marimbabeat es un viaje sonoro que nace desde mis influencias como cantautor y se abre hacia la exploración de músicas de raíz y lo contemporáneo. Es un proyecto que dialoga entre lo orgánico y lo digital, entre la tradición y la experimentación, buscando una voz propia”, afirma el artista.

Con este EP, Leo Merchán reafirma su versatilidad creativa y su interés en construir puentes entre las músicas tradicionales colombianas y las sonoridades globales. El proyecto cuenta con la asesoría artística de La Grande Hub, y la producción musical de Harbey Marín (Groove Estudios) junto al propio artista.

Merchán es una de las voces emergentes más singulares de la escena musical colombiana. Su obra se mueve entre la canción, la raíz y la experimentación, en un diálogo constante con el presente. Más información en @leomerchanmusica. Entradas disponibles en www.teatromayor.org y TuBoleta.com.