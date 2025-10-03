La Alianza de Derechos Humanos de Ecuador reportó 183 vulneraciones en protestas indígenas

Luego de la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, se han presentado protestas indígenas contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa, en las cuales se reportó 183 vulneraciones a la Alianza de Derechos Humanos, la cual agrupa a 14 organizaciones a nivel nacional.

La coordinadora de la organización, Vivian Idrovo, a través de una rueda de prensa informó que la mayoría de estas vulneraciones, como a la integridad física, mental y a la libertad, han sido supuestamente cometidas por las Fuerzas Armadas y en localidades de la provincia de Imbabura, en el norte del país, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país.

“Las Fuerzas Armadas ven a las personas como su enemigo, no las ven como un ciudadano o ciudadana con derechos a los que hay que respetar”, criticó la portavoz de las organizaciones.

La portavoz dijo que tiene conocimiento de que los detenidos son golpeados, pero que eso no se refleja en los certificados médicos, exceptuando unos pocos y que cuando se refleja no hay ningún tipo de consecuencia en los procesos. De la misma forma, los grupos documentaron que 103 personas han resultado heridas y también han recibido denuncias de 11 personas desparecidas de forma temporal.

También, desde la organización hicieron un llamado a la Fiscalía para que no recurra al terrorismo y que respete los estándares internacionales en relación con el derecho a la protesta.

Por su parte, Martha Tuquerres, la presidenta de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), aseguró que los 13 militares que habían sido retenidos el domingo por comunidades de Imbabura y que fueron liberados el martes “nunca fueron maltratados ni violentados”, como había dicho el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

“Fueron resguardados y cuidados en todo momento. Fueron atendidos por médicos comunitarios y por la Cruz Roja, constatando que eran lesiones menores”.

Sin embargo; Loffredo había dicho que algunos de los soldados tenían brazos y piernas fracturadas, cabezas rotas, contusiones, quemaduras, entre otras lesiones.

Tuquerres lamentó también que desde el Gobierno no se haya emitido un pronunciamiento oficial sobre Efraín Fuerez, un comunero que falleció el pasado sábado presuntamente a causa de una bala disparada por las Fuerzas Armadas. Finalmente, aseguró que se mantienen “en resistencia”, pero que están abiertos al diálogo.