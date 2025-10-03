“El principal reto es garantizar acceso a la educación superior”: Felipe Vergara

Según Felipe Vergara, cofundador de Lumni, ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior, con programas pertinentes y sólidos en competencias básicas como matemáticas, comunicación e idiomas, es clave para fortalecer el acceso a la educación superior. Para ello, apuntó, es necesario articular academia y sector laboral.

En el marco de El Futuro de la Educación, Vergara también resaltó la importancia de la inducción temprana al mundo laboral. Prácticas, proyectos y voluntariados, asegura, fortalecen habilidades que complementan lo aprendido en las aulas preparan a los jóvenes para enfrentar la dinámica cambiante del mercado laboral.

Vea acá la entrevista: