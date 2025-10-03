Dos personas murieron en Cartagena por accidente de tránsito en la Vía al Mar: hay un herido

En la Vía al Mar que comunica a Cartagena con Barranquilla (km 11+600), el conductor de una motocicleta de placa OJN-73D, presuntamente atropelló a dos peatones que cruzaban la calzada hacia el separador, dejando como resultado dos muertos.

Tras el siniestro, la primera víctima fue Javier Alonso López Julio de 31 años y residente en el barrio Torices de la capital bolivarense, quien manejaba el vehículo. En el suceso también perdió la vida Ubiellys Patricia Giraldo Rojas, natural de Lorica- Córdoba.

El otro afectado por este hecho es Andrés Felipe de Hoyos Leguizamon, recluido en el hospital Serena del Mar bajo pronóstico reservado.

Entre las hipótesis que habrían llevado al fatal desenlace, está un posible exceso de velocidad.