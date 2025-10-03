¿Cuál fue la causa de la muerte del Chef, Cristián Montaño, en Ibagué?

Ibagué

Las autoridades de Ibagué afirman que el cuerpo del joven que murió tras una discusión por aparentes diferencias políticas no tenía rastros de golpes como lo afirmó el presidente, Gustavo Petro en su cuenta de X.

El mandatario de los colombianos aseguró que Cristian Montaño, chef de profesión, era un joven petrista que fue asesinado a golpes en la cabeza, durante una discusión en el Parque Centenario de Ibagué.

Han llenado de odio desde los pulpitos de los gobiernos locales. Y poducen muerte. Y esto señores de la prensa no es narrativa mentirosa.



Aquí en el parque centenario de Ibagué, hermoso, dónde tantas veces en la tarde respiré el oxígeno, soñando con un nuevo país, han asesinado… pic.twitter.com/Z1bzGVwsD9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 3, 2025

Según Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, Cristian Montaño, estaba en la zona de los escenarios deportivos del Parque Centenario donde fue encontrado con algunos problemas de salud.

“Las indagaciones indican que esta persona estaba departiendo con algunos conocidos y al parecer hubo un altercado entre ellos, se lleva al hospital, se le hacen los exámenes médicos, no se encuentra con ninguna herida”, dijo Francisco Espín.

Además, sostuvo que “Lo único que sabemos es que era un tema de personas conocidas y entre ellas se agredieron, lo que se conoce es que fue un paro cardiorrespiratorio, cuando lo revisa la Policía no tenía heridas visibles”.

¿Qué dice el reporte médico de la muerte del Chef, Cristian Montaño?

Caracol Radio consultó a las autoridades de salud, precisamente, Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal, aseguró que en el examen médico el cuerpo de esta persona no registra golpes.

“Este paciente no presenta en el examen físico rastros de golpes, no presenta en el TAC de cráneo hemorragias, fracturas o demás, tiene un antecedente que es una persona asmática”, dijo Liliana Ospina.

Por otra parte, aclaró que “Una versión indica que cuando el paciente trata de ingresar al vehículo se desploma, presenta alteración del estado de conciencia, es auxiliado por una persona que pasaba por el sector, posteriormente llega a la clínica en paro cardiorrespiratorio”.

Las causas de la muerte serán determinadas por parte de Medicina Legal. Las autoridades investigan este caso de presunta muerte en medio de un hecho de violencia política.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, pide investigación.

En su cuenta de X, la mandataria de los tolimenses solicitó a las autoridades respectivas esclarecer los hechos que terminaron con la muerte del joven Chef Cristian Montaño “Hago un llamado al total respeto a la vida y a las posturas ideológicas de las personas”.

Solicito a las autoridades respectivas esclarecer los hechos que terminaron con la muerte del joven Chef Cristian Montaño y hago un llamado al total respeto a la vida y a las posturas ideológicas de las personas. — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) October 3, 2025

¿Qué dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Arada?

Por su parte, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, aseguró que no se puede permitir que el dolor de una familia se convierta en excusa para profundizar la confrontación en el país.