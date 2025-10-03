Concejal Briceño señaló que contratista del Gobierno Nacional estaría detrás de vandalismo

Bogotá D.C

Las protestas pro Palestina que se han llevado a cabo esta semana en diferentes ciudades del país han terminado en actos vandálicos. Bogotá no es la excepción, varios establecimientos comerciales, la sede de la Andi y un CAI han sido vandalizados por algunos encapuchados.

En medio de estas manifestaciones, el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño , realizó una denuncia en sus redes sociales, que al parecer, una de las personas que estaría organizando estos hechos de vandalismo en la capital del país sería un contratista de Gobierno Nacional.

“Juan Camilo Villabos una de las personas que convocó el hostigamiento contra la ANDI en Bogotá es contratista de la Presidencia de la República. Aún así, amigos del gobierno anti empresa dicen que lo de ayer fue una ”acción espontánea del movimiento social", escribió el concejal en su cuenta de X.

Briceño adjuntó una fotos y el contrato como prueba de que sería funcionario de Presidencia.

Esto, según el concejal, giraría en torno a si la protesta fueron espontáneas o fueron organizadas desde el Gobierno Nacional.