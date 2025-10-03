Comunidad educativa rechaza amenazas de estudiante a coordinadora en colegio de Villa del Rosario

Norte de Santander.

La comunidad educativa del Instituto Técnico María Inmaculada, en Villa del Rosario, se pronunció con firmeza tras los hechos registrados en esa institución, donde una coordinadora fue víctima de expresiones amenazantes mientras cumplía con su deber de proteger los derechos de varios estudiantes.

En un comunicado oficial, la institución expresó su rechazo categórico a “los actos de irrespeto, agresión verbal y amenaza proferidos contra una de nuestras coordinadoras, en el momento en que ella cumplía con su deber de salvaguardar la intimidad y la dignidad de otros menores que estaban siendo afectados”.

La directiva, según el pronunciamiento, recibió “comportamientos que constituyen una amenaza y que atentan contra la convivencia escolar, el respeto a la autoridad y la misión pedagógica de la institución”.

Frente a esto, el colegio activó de inmediato las rutas de atención, notificó a las autoridades competentes y recibió acompañamiento de la Policía Nacional y de la Policía de Infancia y Adolescencia.

“El respaldo institucional a la coordinadora está garantizado en el marco de la defensa de sus derechos, y se continuará con las acciones pedagógicas, disciplinarias y legales pertinentes, en articulación con las autoridades externas”, aseguró la institución, al tiempo que reiteró su compromiso con el respeto, la sana convivencia y la protección de todos los miembros de la comunidad escolar.

El hecho generó también el pronunciamiento del magisterio. Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort), advirtió que este tipo de episodios no son aislados y que la situación de inseguridad e irrespeto ya se trasladó a los colegios de la región.

“En un acto de irrespeto y de amenazas, una compañera coordinadora se vio involucrada en Villa del Rosario. Esto ya se está generando de manera reiterada: ayer fue en el colegio Luis Carlos Galán, igualmente en el Presbítero Álvaro Suárez, y recordemos el secuestro de una docente en el Catatumbo. Llamamos a las autoridades a que nos den garantías para ejercer nuestra profesión”, señaló Sánchez en entrevista con Caracol Radio.

El dirigente sindical subrayó que es necesario fortalecer los proyectos pedagógicos que promuevan el respeto y la convivencia, porque las problemáticas externas se están reflejando dentro de los planteles.

“La situación de inseguridad que vive el departamento ya se trasladó hacia los establecimientos educativos. Por eso insistimos en la Escuela Territorio de Paz y en el lenguaje pedagógico como las únicas herramientas para enfrentar esta crisis”, puntualizó.