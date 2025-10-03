Actualidad

Colombia está entre los 20 países de la OCDE que más comercializan réplicas

Según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, una de cada cuatro prendas vendidas en el país es de contrabando.

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

La Policía Nacional, la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Fiscalía incautaron mercancía falsificada y cerraron cerca de 420 tiendas en línea que comercializaban réplicas.

Colombia, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se encuentra entre los 20 países que más produce, importa y comercializa réplicas en el país.

Según las leyes colombianas, la falsificación de prendas está tipificada como un delito en el Código Penal, con sanciones que pueden llegar hasta 8 años de cárcel y multas de hasta $1.950 millones de pesos.

“Decidimos articularnos con las autoridades nacionales para denunciar y frenar la falsificación de nuestras prendas. Además, hemos activado un monitoreo permanente de redes sociales, marketplaces y sitios web para identificar publicaciones ilegales y solicitar su eliminación inmediata”, indicó Sebastián Echeverri, CEO de la marca de ropa, Clemont.

En esa industria hay tanto vendedores independientes como estructuras que se especializan en producir y distribuir réplicas de marcas reconocidas.

El fenómeno del contrabando también fortalece la falsificación. Según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, una de cada cuatro prendas vendidas en el país es de contrabando, lo que afecta el 32% de la industria textil.

